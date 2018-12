Prezydent: Polska jest ważnym elementem Unii Europejskiej

Video: Ewa Koziak / Fakty po południu

"Nie jest w stanie po męsku znieść tej porażki". Prezydent...

Kolejne ostre słowa prezydenta o sędziach. "Wyrażam jednak głębokie ubolewanie, że w związku z orzeczeniem TSUE wracają do SN sędziowie splamieni w czasach komunistycznych" - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Andrzej Duda. Co ciekawe, w Dzienniku Ustaw wciąż nie pojawiła się siódma nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która gwarantuje powrót do orzekania sędziom, którzy przymusowo zostali odesłani w stan spoczynku.

