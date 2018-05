"Nielegalne postępowanie z odpadami". Będzie przegląd śledztw

Morawiecki: w sprawie pożarów wysypisk śmieci nastąpiło zgłoszenie do ABW

29.05 | W sprawie pożarów wysypisk śmieci nastąpiło zgłoszenie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że zobowiązał też prokuratora generalnego, by podjął zdecydowane działania, jeśli chodzi o prowadzenie postępowań w tej sprawie.

