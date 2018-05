Służby sprawdzają, czy istnieje związek między pożarami składowisk odpadów

Video: tvn24

40 zastępów strażaków w akcji. Pożar składowiska chemikaliów

29.05 | Pożar składowiska chemikaliów we wsi Wszedzień koło Mogilna w województwie kujawsko-pomorskim wybuchł w poniedziałek wieczorem. Do akcji gaśniczej skierowano kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Jak dowiedziała się redakcja tvn24.pl we wtorek nad ranem, nie ma zagrożenia chemicznego.

