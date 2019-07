Pożar składowiska tekstyliów. Dwa i pół tysiąca odbiorców bez prądu

Strażacy walczyli we wtorek z pożarem hałdy zużytych opon

Foto: Patryk 95 / Kontakt 24 Video: tvn24

Strażacy walczyli we wtorek z pożarem hałdy zużytych opon

10.07 | 13 zastępów zawodowej i ochotniczej Straży Pożarnej walczyło we wtorek wieczorem z dużym pożarem w podgorzowskich Wojcieszycach. Paliła się hałda zużytych opon składowana na tamtejszej strzelnicy. - To pożar bardzo duży, bardzo niebezpieczny. Na szczęście nie są zagrożone ani domostwa, ani lasy - powiedział we wtorek w rozmowie z TVN24 oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim brygadier Bartłomiej Mądry.

»