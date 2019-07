Pożar pola. Podczas akcji gaśniczej spłonął wóz strażacki





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Podczas gaszenia pola w Lubomyślu spłonął wóz strażacki

W miejscowości Lubomyśl w województwie lubuskim spłonęły 32 hektary pola. Z żywiołem walczyło 16 zastępów straży pożarnej. Podczas akcji gaśniczej spaleniu uległ wóz strażacki.

Straż Pożarna w Żarach została poinformowana o pożarze w piątek około godziny 16.

Bryg. Grzegorz Lisik, rzecznik prasowy tamtejszej straży poinformował, że z chwilą przyjazdu do Lubomyśla pierwszego zastępu, ogniem ogarnięty był już duży obszar ścierniska.

Spłonęła ciężarówka przewożąca wapno. Ogień rozprzestrzenił się na pole Na polu przy... czytaj dalej » - W kulminacyjnym punkcie trwania działań pracowało 16 zastępów i ponad 40 strażaków – mówi bryg. Lisik.

W akcji gaśniczej uczestniczyły zastępy z powiatów żarskiego i żagańskiego.

Spłonął wóz strażacki

Spaleniu uległy 32 hektary ścierniska. Podczas akcji gaśniczej spłonął jeden z wozów strażackich.

– To pojazd należący do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączonej do krajowego systemu. To jednostka OSP Złotnik. O tyle szkoda i wielka strata, bo to jest pojazd dwuletni. Koszt zakupu to był około milion złotych – podkreśla bryg. Lisik. - Na szczęście żadnemu strażakowi nic się nie stało.

Do zapalenia się wozu strażackiego doszło podczas próby ograniczenia rozprzestrzeniania pożaru.

– Ściana ognia nagle zmieniła swój kierunek. Wcześniej pojazd znajdował się w bezpiecznej odległości od pożaru - opowiada Grzegorz Lisik. - Kierowca zaczął wycofywać wóz strażacki, ale po około 20 metrach zgasł mu silnik.