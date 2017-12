Video: TVN24 Poznań

W pożarze stracili wszystko

18.12| W pożarze stracili dom, teraz powoli próbują wrócić do normalności. Rodzina Miłoszewskich z Urbani (woj. wielkopolskie) walczy z czasem, by wyremontować dom i wrócić do niego na święta. Niestety to mało prawdopodobne.

