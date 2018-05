Byli ambasadorowie: Polska postrzegana jest jako "chory człowiek" Unii

Foto: PAP/Jacek Turczyk Video: tvn24

Jacek Sasin po publikacji opinii Komisji Weneckiej

11.03.| Poseł stwierdził, że wszyscy muszą się - zarówno rząd i opozycja - pochylić nad opinią opublikowaną przez Komisję Wenecką. - Jesteśmy gotowi do tego, żeby pochylić się, przeanalizować to, co Komisja Wenecka ma nam do powiedzenia, bo cenimy sobie wszelkie opinie są formułowane na temat tej sprawy. Nie oznacza to jednak, że musimy być więźniami tych opinii i na pewno więźniami nie będziemy. Będziemy podejmować decyzję tutaj w Polsce - skomentował Sasin.

»