Ponad 1200 interwencji. Śmigłowiec Straży Granicznej w akcji

W środę strażacy interweniowali 1259 razy w związku z sytuacją pogodową - najczęściej na Podkarpaciu i w Małopolsce. Do tej pory łącznie prewencyjnie ewakuowano 49 mieszkańców tych województw. Doszło również do 330 podtopień budynków. W podkarpackich Izbiskach koło Mielca do pomocy wezwano śmigłowiec Straży Granicznej.

Jak przekazał w środę wieczorem rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak, spośród 1259 interwencji najwięcej przypadło na Podkarpacie, Małopolskę i Świętokrzyskie.

Wezbrana woda zalała schronisko. "Przerwało wał, toniemy" Po obfitych... czytaj dalej » 318 interwencji dotyczyło podwyższonego stanu wód. Działania straży polegały między innymi na zabezpieczaniu budynków i umacnianiu wałów powodziowych. 237 przypadków dotyczyło Podkarpacia, 46 Małopolski i 19 Śląska.

Ponadto 140 interwencji straży wiązało się z usuwaniem drzew i zabezpieczaniem budynków po silnych wichurach. 23 razy interweniowano w Lubelskim, 22 na Śląsku i 17 w Małopolsce.

Ponad 300 podtopień budynków

Do godzin popołudniowych łącznie prewencyjnie ewakuowano 49 osób. 32 to mieszkańcy powiatu tarnowskiego (woj. małopolskie), a 17 - powiatów mieleckiego i kolbuszowskiego (woj. podkarpackie).

Do tego czasu doszło do 330 podtopień budynków - 173 w Małopolsce, 72 na Podkarpaciu i 50 w Świętokrzyskiem. Liczba budynków, które ucierpiały przez wiatr, nie zwiększyła się od wtorku, kiedy to wichury uszkodziły ich 148 - głównie w południowo-wschodniej części kraju.

Z powodu trwających od wtorku intensywnych opadów deszczu doszło do podtopień na południu kraju. Dla Małopolski, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Podkarpacia i na Dolnego Śląska wydano ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia.

Podtopienia o charakterze lokalnym wystąpiły głównie w powiatach: tarnobrzeskim, mieleckim, kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Mogły one dotknąć około 300 domów.

"Kwestia paru sekund, jak ten wał puści". Puścił. Nieprzejezdne drogi, zalane domy Silnych opadów,... czytaj dalej » W południowej części Kotliny Sandomierskiej spadło 50-80 mm wody na metr kwadratowy, ale już na południu regionu, między innymi w Bieszczadach, tylko kilkanaście. W ocenie meteorologów prognozy na "najbliższe dwie doby nie są optymistyczne", a "strefa opadów będzie zalegała do piątku".

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas środowej konferencji prasowej zagwarantowała "pełną pomoc ze strony państwa, także w postaci zasiłków specjalnych" dla wszystkich poszkodowanych mieszkańców regionu. - Pomoc będzie adekwatna do potrzeb - zaznaczyła wojewoda.

Uszczelnianie grobli w Izbiskach koło Mielca

Od południa w środę w Izbiskach koło Mielca trwa akcja uszczelniania przerwanej grobli stawu.

- Pracę zakończył śmigłowiec Straży Granicznej, który wrzucał worki uszczelniające do wyrwy w grobli. Teraz do pracy przystąpili strażacy - poinformował w środę wieczorem rzecznik podkarpackiej straży pożarnej, Marcin Betleja.

Do szerokiej na siedem-osiem metrów wyrwy strażacy wrzucali między innymi kamienie i gruz. W akcji uczestniczy około 100 strażaków. - Na miejscu są też żołnierze, którzy mogą zostać włączeni do prac - powiedział Betleja.

Źródło: PAP/Darek Delmanowicz Liczne interwencje straży pożarnej w związku z sytuacją pogodową na Podkarpaciu i w Małopolsce

W pobliżu grobli jest kilkanaście gospodarstw. - Nie ma potrzeby ewakuacji. Jednak mamy do dyspozycji sprzęt i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jesteśmy gotowi ją przeprowadzić – zaznaczył rzecznik.

Dodał, że z możliwości ewakuacji skorzystało do tej pory kilkanaście osób.

Przekroczone stany ostrzegawcze na dolnośląskich rzekach

Wezbrana woda zalała schronisko. "Przerwało wał, toniemy" Po obfitych... czytaj dalej » W dziesięciu miejscach na dolnośląskich rzekach w środę wieczorem przekroczone były stany ostrzegawcze. Sytuacja związana z opadami deszczu jest stabilna. Nie ma miejsc w województwie, gdzie występują szczególne zagrożenia - wynika z informacji przekazanych przez straż pożarną.

"Obecnie na dolnośląskich rzekach stany ostrzegawcze przekroczone są na dziesięciu wodowskazach. Taka sytuacja jest na Białej Lądeckiej, Nysie Kłodzkiej, Pełcznicy, Kaczawie, Kamienicy, Kamiennej, Kwisie, Czarnym Potoku i Witce" - poinformował w środę wieczorem na Twitterze wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu powiedział, że sytuacja związana z zagrożeniami wynikającymi z opadów deszczu jest na Dolnym Śląsku stabilna. - Nie ma miejsc w województwie, gdzie występują jakieś szczególne zagrożenia - powiedział dyżurny.

Dodał, że jeśli w nocy nie będzie gwałtownych opadów, to woda w rzekach powinna zacząć opadać.

Lubelskie: trwa usuwanie skutków nawałnic

W województwie lubelskim nie było silnych burz ani gwałtownych, ulewnych deszczy. Trwało natomiast usuwanie skutków nawałnic, jakie przeszły nad regionem w ostatnich dniach.

Przez całą środę strażacy mieli 80 interwencji, z czego 40 wiązało się z usuwaniem z dróg połamanych gałęzi i konarów drzew. - Dzień upłynął raczej spokojnie. Nie było gwałtownych wichur ani burz. Nie wyjeżdżaliśmy też do podtopień - poinformował oficer dyżurny ze stanowiska kierowania w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie Piotr Kołtun.

Około stu strażaków, a także kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pracowało w gminie Wojciechów przy usuwaniu skutków trąby powietrznej, która przeszła tam we wtorek. Wichura zrywała dachy, linie energetyczne, łamała drzewa. Największe straty są we wsiach Stasin i Palikije Pierwsze.

Wójt gminy Wojciechów Artur Markowski powiedział, że w gminie uszkodzonych jest 90 budynków, w tym 29 to budynki mieszkalne.

- Na czterech budynkach mieszkalnych jest całkowicie zerwany dach, na pozostałych są mniejsze uszkodzenia. Na budynkach gospodarczych też są zniszczenia dachów, ale są też takie sytuacje, że te budynki gospodarcze, garaże, stodoły są zawalone - powiedział.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przekazał w środę gminie Wojciechów pierwsze środki na wsparcie dla poszkodowanych. Na konto gminy trafiła kwota 192 tysiące złotych, przeznaczona na pomoc dla 32 rodzin, którym żywioł odebrał dobytek. Wojewoda zapowiedział, że po oszacowaniu wszystkich strat poszkodowanym będą przekazywane kolejne środki.

Według wstępnych szacunków wójta gminy Wojciechów wartość strat może przekroczyć milion złotych. Jak tłumaczył, oprócz zerwanych i uszkodzonych dachów na budynkach, są też zniszczone między innymi maszyny rolnicze, ciągniki, które były w zawalonych garażach i wiatach.

Zapowiedzi pomocy finansowej dla poszkodowanych

Po ulewach na południu Polski. Premier zapowiada "sprawne szacowanie szkód" - Będziemy... czytaj dalej » W powiecie lubartowskim strażacy kończyli usuwanie skutków silnego wiatru, który wiał tam w poniedziałek i wtorek. Najwięcej szkód nawałnica wyrządziła w gminach Uścimów, Ostrów Lubelski i Niedźwiada.

Uszkodzonych zostało w sumie 25 budynków – uszkodzenia te głównie dotyczą dachów, ale pięć budynków mieszkalnych i trzy gospodarcze ma uszkodzoną konstrukcję. Strażacy usunęli też z posesji i dróg kilkadziesiąt powalonych drzew i konarów.

- Wszystkie zgłoszenia są już obsłużone. Zabezpieczyliśmy prowizorycznie uszkodzone dachy. Nie było potrzeby ewakuacji ludzi - powiedział Maciej Lewczuk z komendy powiatowej PSP w Lubartowie.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zapowiedział, że poszkodowani mieszkańcy powiatu lubartowskiego także otrzymają wsparcie finansowe. Zapewnił, że pozostaje w tej sprawie w kontakcie z władzami tamtejszych gmin.

Na skutek silnych opadów deszczu uszkodzona została droga gminna między miejscowościami Góry Kolonia i Gutanów, na granicy gmin Markuszów i Garbów. Jezdnię podmyła tam wezbrana woda.