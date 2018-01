Poszukują go w sprawie potrącenia policjanta i ucieczki





Video: TVN 24 Katowice Poszukują go w sprawie potrącenia policjanta i ucieczki

Śledczy szukają kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli, potrącił policjanta, uciekł, a na koniec porzucił auto. Już po kilku godzinach rozszyfrowali i ujawnili wszystkie jego dane: zdjęcie, nazwisko, miejsce zamieszkania.

Poszukiwany kierowca volkswagena passata wedle informacji policji nazywa się Zbigniew Pawlaszczyk, ma 50 lat i mieszka w Rydułtowach na Śląsku.

To około pięć kilometrów od Szczerbic, gdzie wczoraj, to jest w czwartek w godzinach popołudniowych kierowca passata nie zatrzymał się do kontroli drogowej, potrącił policjanta i uciekł, a na końcu porzucił samochód.

Jeszcze wczoraj wieczorem, czyli po kilku godzinach od zdarzenia policjanci ustalili wszystkie dane poszukiwanego i uzyskali zgodę prokuratury na ich publikację.

Śledczy pokazują także zdjęcie kierowcy.

Źródło: śląska policja Poszukiwany Zbigniew Pawlaszczyk

Padły strzały

Policjanci z patrolu zobaczyli w czwartek samochód, który wzbudził ich podejrzenia. - Podjęli decyzję o zatrzymaniu kierującego do kontroli - mówiła TVN24 st. sierż. Anna Karkoszka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Uciekał przed kontrolą, potrącił policjanta. Padły strzały 18-latek za... czytaj dalej »

Jak relacjonowała, mężczyzna zignorował sygnał do zatrzymania się, zamiast tego przyspieszył i zaczął uciekać. - Wtedy policjanci podjęli pościg - powiedziała policjantka.

- W pewnym momencie samochód zjechał na pobocze. Policjanci wyszli z radiowozu, chcąc zatrzymać kierującego, który w tym momencie ruszył w ich stronę i potrącił jednego z nich - informowała Karkoszka.

Dodała, że w tym czasie drugi z funkcjonariuszy oddał w stronę pojazdu kilka strzałów z broni służbowej.

Pościg przeniósł się do Rybnika i zakończył w Rydułtowach, gdzie kierowca porzucił samochód.

Policjanci zapamiętali numer rejestracyjny oraz markę samochodu, potem odnaleźli auto. To pozwoliło im na ustalenie tożsamości kierowcy. Poszukiwali go w nocy z pomocą psów tropiących, sprawdzali adresy, pod którymi mógłby przebywać. Na razie bez skutku.

Policjant w szpitalu

Potrącony policjant został przewieziony do szpitala. - Jest to funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego z 12-letnim stażem. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zapewniła st. sierż. Karkoszka.