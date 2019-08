Prokuratura: zidentyfikowano ciało znalezione dzisiaj w jeziorze Kisajno

Video: tvn24

Prokuratura: zidentyfikowano ciało znalezione dzisiaj w...

W czwartek rano grupa płetwonurków zlokalizowała i wyłowiła z jeziora Kisajno ciało. Identyfikacja potwierdziła, że to mężczyzna, który 18 sierpnia uczestniczył w wypadku, co do którego Prokuratura Rejonowa w Giżycku prowadzi śledztwo - podała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Od niedzieli trwały poszukiwania zaginionego producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka. Odpowiadał za produkcję m.in. filmów "Bogowie" i "Sztuka kochania: historia Michaliny Wisłockiej".

