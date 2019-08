"Kontrola nie byłaby potrzebna, gdyby marszałek Kuchciński przedstawił dokumenty"

Video: Fakty TVN

Rodzinne loty marszałka Kuchcińskiego. Są przelewy, nie ma...

Napięty grafik marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. 23 loty rządowym samolotem i to wraz z rodziną. Marszałek płaci 15 tysięcy złotych na cele charytatywne. Jednak to nie zamyka sprawy. To loty o specjalnym statusie. Druga maszyna czeka w pogotowiu i czyszczony jest korytarz powietrzny.

