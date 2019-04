Platforma chce dymisji szefa CBA. "Zamieniło się w policję polityczną"

Video: tvn24

Tomczyk: tam, gdzie zaczyna się interes partii, okazuje się,...

19.04 | Cezary Tomczyk (PO) ocenił, że "tam, gdzie zaczyna się interes partii, okazuje się, że przestaje działać służba państwowa". - Tam, gdzie zaczyna się interes PiS-u, okazuje się, że jest granica, której przekroczyć nie wolno. A przecież Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało powołane właśnie po to, żeby patrzeć każdej władzy na ręce, nawet jeżeli to jest władza tu i teraz i należy do PiS-u - skomentował poseł.

