10 komend policji i wizyty Zielińskiego do sprawdzenia. Wniosek posłanki o kontrolę NIK

Posłanka PO wysła wniosek do NIK

04. 12 | Bożena Kamińska (PO) wysłała we wtorek wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli w podlaskiej policji w związku z wizytami wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Zapowiada również zawiadomienie do prokuratury i wniosek o postępowanie dyscyplinarne w sprawie komendanta KWP w Białymstoku.

