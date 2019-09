Językowe potyczki posłanki Krynickiej. "Weszliście do panteneu polskich bohaterów"

Video: tvn24

Krynicka komentuje słowa protestujących

08.05 | Moim zdaniem to jest karygodne, że ci rodzice przetrzymują niepełnosprawne osoby w Sejmie tyle dni - stwierdziła w poniedziałek posłanka PiS Bernadeta Krynicka, komentując trwający od 18 kwietnia protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. - Nie jesteśmy tutaj z przymusu - odniósł się we wtorek do jej słów Jakub Hartwich, jeden z protestujących.

