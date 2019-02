Narada PiS przy Nowogrodzkiej. "Nie można mówić niczego przed posiedzeniem"

We wtorek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbywa się spotkanie Komitetu Politycznego PiS. Ma on zatwierdzić listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak zastrzegła zmierzająca na to spotkanie Elżbieta Witek, była szefowa gabinetu premier Beaty Szydło, "nie można niczego mówić przed posiedzeniem komitetu".

Spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ma dotyczyć zatwierdzania kandydatów, którzy będą otwierać listy wyborcze PiS do Parlamentu Europejskiego.

We wtorkowym spotkaniu udział biorą między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński, a także marszałkowie Sejmu i Senatu - Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

"Dostałem propozycję i ją przyjąłem" Wybory do... czytaj dalej » Na Nowogrodzką przybyli też szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka partii i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister obrony Mariusz Błaszczak, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, a także wiceprezes partii i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

"Nie można niczego mówić przed posiedzeniem komitetu"

Była szefowa gabinetu politycznego byłej premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego Elżbieta Witek - która pojawiła się we wtorek przed 16 przed siedzibą PiS na ulicy Nowogrodzkiej - była pytana, czy "jedynki" na listach PiS do europarlamentu będą dziś potwierdzone.

Witek zapewniała, że tego "nie wie". Pytana o swoją kandydaturę, wskazywała, że "nie można niczego mówić przed posiedzeniem komitetu".

W poniedziałek wicemarszałek Senatu Adam Bielan, pytany w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl, czy chce kandydować do PE, odparł: - Dostałem propozycję i ją przyjąłem. Jak dodał, PiS "będzie mieć bardzo mocną listę w okręgu mazowieckim". - Bycie liderem tej listy to jest zaszczyt - mówił. Dopytywany, kto jeszcze będzie na tej liście, odparł, że "kilkoro posłów, senatorów, europoseł".

Witek oceniła, że Bielan "być może dostał taką propozycję, dlatego potwierdził". Zaznaczyła, że na temat list do europarlamentu "nic nie wie", a "gdyby wiedziała, to by powiedziała".

Oglądaj Wideo: tvn24 Elżbieta Witek o spotkaniu w siedzibie PiS

Szydło znajdzie się na liście

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany przez dziennikarzy, czy była premier Beata Szydło znajdzie się na listach do PE, odpowiedział: - Tak, wybiera się [do europarlamentu - przyp. red.].

Poinformował także, że sam nie będzie startował do Parlamentu Europejskiego.

Oglądaj Wideo: tvn24 Terlecki: Beata Szydło znajdzie się na liście PiS do PE

"Tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie list"

- Tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie list kandydatów PiS w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego - powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Według niego na listach wyborczych PiS znajdą się między innymi obecni europosłowie: Tomasz Poręba, Ryszard Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk. Ponadto będą to: wicepremier Beata Szydło, szefowa resortu edukacji Anna Zalewska, czy minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa.

Oglądaj Wideo: tvn24 Bielan: do europarlamentu będą startować politycy z mocnymi nazwiskami, z dużym poparciem społecznym

Podczas wtorkowego posiedzenia Komitet Polityczny ma też przyjąć uchwałę dotyczącą powołania szefa sztabu wyborczego, którym zostać ma europoseł PiS Tomasz Poręba.

Wybory do europarlamentu odbędą się 26 maja, ich zarządzenie przez prezydenta powinno nastąpić nie później niż 25 lutego. Polacy wybiorą w nich 52 eurodeputowanych w 13 okręgach wyborczych.