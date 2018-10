"Buta i arogancja władzy". Wniosek do CBA w sprawie "układu radomskiego"

Poseł Nowoczesnej wnioskuje do CBA w sprawie "układu radomskiego"

Video: tvn24

Poseł Nowoczesnej wnioskuje do CBA w sprawie "układu...

1.10 | Poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń złożył w poniedziałek wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o kontrolę w sejmowym zespole do spraw budowy trasy S12, Urzędzie Miejskim w Radomiu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. CBA miałoby ustalić, czy na zmianę przebiegu trasy S12 wpłynął "układ biznesowo-polityczny". To reakcja na reportaż "Superwizjera", w którym ujawniono działalność polityków PiS w tak zwanym "układzie radomskim".

»