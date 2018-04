Poseł Stanisław Gawłowski w prokuraturze

Gawłowski stawił się w prokuraturze. Został zatrzymany





Centralne Biuro Antykorupcyjne w piątek zatrzymało formalnie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Sekretarz generalny i poseł PO sam stawił się w prokuraturze, aby śledczy mogli przesłuchać go w sprawie zarzutów korupcyjnych. W czwartek Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Stanisław Gawłowski pojawił się przed budynkiem Prokuratury Krajowej w Szczecinie w piątek około godziny 11. Towarzyszył mu pełnomocnik Roman Giertych. Sejm zgodził się na zatrzymanie i aresztowanie posła Platformy Obywatelskiej Sejm wyraził w... czytaj dalej »

Przed wejściem obaj rozmawiali krótko z dziennikarzami. Poseł PO powiedział, że "zjadł śniadanie", "jest spakowany" i przygotowany na każdy rozwój wydarzeń.

Podkreślił, że kolejny raz przychodzi do prokuratury dobrowolnie. - Od trzech miesięcy nie mam immunitetu, prokuratura mogła mi postawić zarzuty, jeżeli tylko miała dowody - mówił. Jego zdaniem "dziennikarze udowodnili, że prokuratura nie ma żadnych podstaw ani poważnych argumentów, poza zeznaniem trojga ludzi, związanych z Prawem i Sprawiedliwością".

- To są tak naprawdę pomówienia, które mają doprowadzić tylko do tego, żeby ci ludzie z PiS mieli łagodniejszą, lepszą sytuację prawną, bo wszyscy stoją pod zarzutami - ocenił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Gawłowski: jestem spakowany

"Pierwszy więzień polityczny Jarosława Kaczyńskiego"

Giertych mówił z kolei, że "jeżeli dzisiaj dojdzie do zatrzymania posła Gawłowskiego, to będziemy mieli do czynienia z pierwszym więźniem politycznym Jarosława Kaczyńskiego". Pełnomocnik posła ocenił, że nie widzi żadnych podstaw do zatrzymania, ani do stosowania aresztu. Polityczne zamieszanie z posłem Gawłowskim Miało być... czytaj dalej »

- Poseł Gawłowski nie tylko nie unika prokuratury, ale jest wręcz namolny (...) byliśmy tu już miesiąc temu i nie usłyszeliśmy zarzutów. Areszt się stosuje, gdy istnieje obawa matactwa lub ukrywania się podejrzanego - powiedział Giertych. Dodał, że w tej sytuacji żadna obawa matactwa ani ukrywanie się "nie może mieć miejsca".

Kilkanaście minut później Giertych napisał na Twitterze, że Gawłowski został formalnie zatrzymany przez CBA. Informację tę potwierdziła w rozmowie z TVN24 Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Gawłowski jeszcze w piątek usłyszy zarzuty

Prokuratura Krajowa podała, że "po przesłuchaniu podejrzanego Stanisława G. może zaistnieć konieczność zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania". Jak dodano w komunikacie, "w takich sytuacjach, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, regułą procesową jest zatrzymanie podejrzanego".

Jeszcze w piątek prokurator zachodniopomorskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej ogłosi posłowi zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.





Oglądaj Wideo: tvn24 Poseł Stanisław Gawłowski w prokuraturze

"Nie mogę się bronić"

W czwartek wieczorem Gawłowski tłumaczył, że "nie doczekał się odwiedzin policji ani CBA i zatrzymania", więc - jak zapowiedział - wraz z Giertychem uda się do Szczecina.

- Prokuratura pozbawia mnie póki co konstytucyjnego prawa do obrony. Ciągle słyszę o zarzutach, a nikt mi ich nie postawił, formalnie ciągle nie mogę się bronić - dodał. Przypomniał, że przed trzema miesiącami zrzekł się immunitetu i nie ma przeszkód, by postawić mu zarzuty.

- Jeżeli będzie wola polityczna Zbigniewa Ziobry, to pewnie mnie zatrzymają, trudno. Będę pierwszym więźniem politycznym IV RP. Natomiast jeżeli prokuratorzy będą chcieli zachować się rzetelnie, to w piątek usłyszę, że całe postępowanie zostało umorzone - komentował Gawłowski.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby postawić mi zarzuty"

Sejm wydał zgodę

W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Gawłowskiego. Wystąpiła o to Prokuratura Krajowa.



Zachodniopomorski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zamierza postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.

Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Miał wówczas przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce i dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych, ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej.