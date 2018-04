Gawłowski: jeśli będzie wola, będę pierwszym więźniem politycznym IV RP





Sekretarz generalny i poseł PO Stanisław Gawłowski zapowiedział, że w piątek pojawi się w prokuraturze w Szczecinie, aby śledczy mogli przesłuchać go w sprawie zarzutów korupcyjnych. W czwartek Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. - Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby postawić mi zarzuty, a już tym bardziej zatrzymywać - podkreślił Gawłowski.

"Będziemy w Prokuraturze Krajowej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153 ok. godziny 11. Mamy nadzieje, że prokuratorzy będą gotowi na przesłuchanie" - napisał w piątek na Twitterze pełnomocnik Gawłowskiego Roman Giertych.



"Ta sprawa nadaje się do umorzenia"

Sejm zgodził się na zatrzymanie i aresztowanie posła Platformy Obywatelskiej Sejm wyraził w... czytaj dalej » - Centralne Biuro Antykorupcyjne chyba stchórzyło, bo nie przyjechało zatrzymać pana posła. Przez wiele miesięcy prokuratura domagała się zgody Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie, zgoda została wydana, a ani policja, ani CBA nie pokwapiły się, aby przyjechać. Może chodzi o to, aby wejść o szóstej rano, zrobić to bardziej spektakularnie - mówił Giertych w czwartek wieczorem.

W ocenie mecenasa śledczy powinni zakończyć postępowanie wobec Gawłowskiego.

- Po tylu miesiącach mamy prawo oczekiwać, że w piątek prokuratura wreszcie przesłucha pana posła Gawłowskiego i umorzy postępowanie, bo ta sprawa, mówię jako adwokat, naprawdę nadaje się wyłącznie do jak najszybszego umorzenia - powiedział Giertych.

Według niego, zgoda Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie Gawłowskiego "ma przykryć spadające sondaże PiS".

"Prokuratura pozbawia mnie prawa do obrony"

Gawłowski powtórzył, że chce wreszcie usłyszeć zarzuty.

- Ponieważ nie doczekałem się w czwartek odwiedzin policji ani CBA i zatrzymania, wyruszamy do Szczecina, żebyśmy mogli się zgłosić rano w Prokuraturze Krajowej, w delegaturze w Szczecinie. Mamy nadzieję, że prokuratura będzie przygotowana, żeby postawić mi zarzuty; że je jutro usłyszę, sprawa szybko trafi do sądu i w sądzie prokurator będzie musiał udowodniać winę - mówił w czwartek.

Polityczne zamieszanie z posłem Gawłowskim Miało być... czytaj dalej » - Prokuratura pozbawia mnie póki co konstytucyjnego prawa do obrony. Ciągle słyszę o zarzutach, a nikt mi ich nie postawił, formalnie ciągle nie mogę się bronić - dodał. Przypomniał, że przed trzema miesiącami zrzekł się immunitetu i nie ma przeszkód, by postawić mu zarzuty.

- Jeżeli będzie wola polityczna Zbigniewa Ziobry, to pewnie mnie zatrzymają, trudno. Będę pierwszym więźniem politycznym IV RP. Natomiast jeżeli prokuratorzy będą chcieli zachować się rzetelnie, to w piątek usłyszę, że całe postępowanie zostało umorzone - komentował Gawłowski.

W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Gawłowskiego. Wystąpiła o to Prokuratura Krajowa.



Zachodniopomorski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zamierza postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.

Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Miał wówczas przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce i dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych, ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej.