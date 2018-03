Foto: Paweł Skutecki/Facebook Video: Kata'ib Hezbollah / Youtube

Propagandowe nagranie "parady" irackiego Hezbollahu

29.01 | Wojna z islamskimi fanatykami w Iraku doprowadziła do daleko idącego rozkładu irackiego wojska. Jego miejsce w walkach z Państwem Islamskim zajęły głównie różne milicje i bojówki religijne, które łączą się z tym, co zostało z normalnych sił zbrojnych. Pokazuje to dobitnie niecodzienne nagranie z Iraku, na którym widać "paradę" tamtejszej radykalnej bojówki Kata'ib Hezbollah uzbrojonej w sprzęt produkcji amerykańskiej, który musi choć częściowo pochodzić od irackiego wojska.

