Nawet 300 kilogramów mięsa znaleziono na polu. "Musimy ustalić, skąd pochodzi"

Polskie mięso z nielegalnego uboju trafiło do 13 krajów UE

Polskie mięso pod lupą unijnych służb. W poniedziałek do Polski przylatują inspektorzy Komisji Europejskiej. Wołowina chorych krów z Polski trafiła do restauracji i szkół na Słowacji. Trafiła też do Francji i jedenastu innych unijnych krajów. Po materiale dziennikarzy "Superwizjera" TVN trzeba działać, bo nikt nie chciałby takiego mięsa zjeść.

