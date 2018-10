"Mam nadzieję, że porywaczom chodzi tylko o pieniądze"

"Na tym akwenie przede wszystkim mamy do czynienia z działaniami o charakterze...

Video: tvn24

"Na tym akwenie przede wszystkim mamy do czynienia z...

29.10 | Do tej pory akurat na tym akwenie przede wszystkim mamy do czynienia z działaniami o charakterze kryminalnym, a nie działaniami o charakterze terrorystycznym. Tu kluczową rolę będą grały negocjacje - mówił na antenie TVN24 Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas. Odniósł się do uprowadzenia u wybrzeży Afryki 11 członków załogi kontenerowca Pomerenia Sky. Szef MSZ przekazał, że wśród uprowadzonych jest ośmiu Polaków.

»