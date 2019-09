100 tysięcy euro dla rodziny porwanego i zabitego Krzysztofa Olewnika. Wyrok w Strasburgu

Video: tvn24

Siostra Olewnika: Dziś nie mamy winnych

10.12 | Sąd Okręgowy w Płocku uniewinnił dwóch policjantów, którzy w latach 2001-2004 pracowali przy sprawie porwania Krzysztofa Olewnika. Uzasadniając wyrok sąd wytknął prokuratorom, że choć stwierdzili oni, że na zaginięcie Olewnika nałożyło się "inne zdarzenie o charakterze kryminalnym", nie wyjaśnili, jakie to było zdarzenie. - Dziś nie mamy winnych. Jedynymi winnymi jesteśmy my. Tak to dzisiaj odebrałam, że rodzina popełniła błędy. Mam dość. Poddaję się - skomentowała wyrok sądu Danuta Olewnik-Cieplińska, siostra Krzysztofa.

