Brudziński: są przesłanki świadczące o tym, że sprawa porwania zostanie szybko zakończona

Krzysztof Liedel o porwaniu kobiety i dziecka w Białymstoku

07.03| - Bardzo istotne jest to jak szybko pojawią się informacje, które potwierdzają czy uwiarygadniają to, że jest to porwanie rodzicielskie - mówił w TVN24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Liedel, odnosząc się do porwania matki z córką w Białymstoku. - -Jeżeli potwierdziłaby się ta kwestia, że jest to tak zwane rodzicielskie porwanie, to jest duża szansa, że dziecku nic się nie stanie. To bardzo często kwestie konfliktu rodzicielskiego odgrywają rolę. Tu raczej życie i zdrowie dziecka nie będzie zagrożone - dodał.

