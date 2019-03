Amelka i jej mama wciągnięte do samochodu. Policja: porywacze to dwaj mężczyźni

Zgłoszenie o porwaniu matki z dzieckiem sprzed bloku na osiedlu Dziesięciny otrzymała policja w Białymstoku. 25-letnią kobietę z 3-letnią dziewczynką uprowadziło dwóch zamaskowanych mężczyzn - poinformował rzecznik podlaskiej policji. Według relacji świadka, napastnicy wysiedli z auta, siłą wciągnęli do środka kobietę z córką Amelką, a następnie odjechali. Do porwania doszło po godzinie 10. Poszukiwania trwają.

Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkomisarz Tomasz Krupa, mężczyźni poruszali się ciemnozielonym samochodem marki Citroen C4 Xsara Picasso o numerze rejestracyjnym BL60803.

Samochód został odnaleziony na osiedlu Dziesięciny, przy garażach. Prawdopodobnie porzucili go porywacze. Funkcjonariusze zastrzegają, że jednoznacznego scenariusza wydarzeń nie można na razie przedstawić.

Nadinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, powiedział w rozmowie z TVN24 o godz. 14., że według informacji policji, samochód został wypożyczony w Łomży przez ojca dziecka, obywatela Polski.

Porywacze prawdopodobnie wyjechali z Białegostoku

Naoczny świadek zdarzenia - starsza kobieta, prawdopodobnie babcia porwanego dziecka - została zabrana przez policję na przesłuchanie.

Auto, do którego zostały wciągnięte kobieta z dziewczynką, początkowo jechało w kierunku zachodnim - przekazał rzecznik podlaskiej policji nadkomisarz Tomasz Krupa. - Na chwilę obecną gromadzimy wszystkie informacje, policjanci służb kryminalnych bardzo precyzyjnie je weryfikują - podkreślił.

Nadkomisarz dodał, że weryfikowana jest także tożsamość porywaczy. - Wszystkie czynności, które podejmujemy, mają doprowadzić do ustalenia docelowego miejsca podróży albo miejsca pobytu i uwolnienia zarówno porwanej kobiety, jak też jej porwanej córki - dodał.

Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka zaznaczył, że porwań na tle kryminalnym jest w Polsce niezwykle mało. - Zdecydowana większość przestępstw ma charakter rodzinny. Związana jest najczęściej z nieporozumieniami w rodzinie czy przy okazji rozstawania się par - wyjaśnił.

Dodał także, że na tym etapie śledztwa nie chce sugerować żadnej wersji wydarzeń.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do porwania doszło spod bloku na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku

Policja apeluje o pomoc

Po zgłoszeniu uprowadzenia policja rozważa uruchomienie procedury "Child Alert", która działa w Polsce od 2013 roku.

Uruchomienie tego systemu ma przede wszystkim na celu jak najszybsze odnalezienie dziecka przy pomocy rozpowszechnienia informacji o jego zaginięciu wśród jak największej liczby odbiorców, którzy stanowią potencjalne źródło informacji o zdarzeniu. Dzięki temu informacje o zaginionym dziecku trafiają od razu do mediów, mogą również być rozpowszechniane za pośrednictwem telefonów komórkowych.

- Informacja trafia przede wszystkim do mediów, które podpisały porozumienie z policją, deklarują wówczas, że będą rozpowszechniały wizerunek poszukiwanego dziecka, tak aby ktokolwiek, kto zobaczy to dziecko, mógł dostarczyć informacje do jednostki policji - tłumaczył Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Podkreślił, że "być może jedna informacja, że dziecko było widziane w danym miejscu, będzie tą informacją, która przyczyni się do szybszego jego odnalezienia".

Nadkomisarz Krupa zwrócił się o pomoc do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu okoliczności uprowadzenia kobiety i jej córki. Każdy, kto ma informacje na ten temat, proszony jest o pilny kontakt z policją.

POLICJA OPUBLIKOWAŁA FOTOGRAFIĘ POSZUKIWANEJ DZIEWCZYNKI:

Policja publikuje fotografię poszukiwanej dziewczynki