Zarzut dla ojca porwanej trzyletniej Amelki

Porywacz trzyletniej Amelki i jej mamy - ojciec dziewczynki - został w sobotę doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Usłyszał zarzut pozbawienia wolności i uprowadzenia małoletniej - poinformował po południu rzecznik prokuratury Łukasz Janyst.

Także w sobotę do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku ma być przywieziony drugi z zatrzymanych, który według wstępnej wersji śledczych pomagał ojcu Amelii w uprowadzeniu dziewczynki.

Porwanie matki i córki

Kobieta i jej córka zostały odnalezione w piątek po południu w Ostrołęce (Mazowieckie). Policja zatrzymała dwie osoby, w tym ojca dziecka, podejrzewane o udział w uprowadzeniu.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Łukasz Janyst poinformował w sobotę po południu, że ojcu dziecka zostały postawione zarzuty pozbawienia wolności i uprowadzenia małoletniej. Nie przesądzał, czy śledczy będą wnioskować o tymczasowy areszt dla zatrzymanych.

- Ostateczna decyzja, co do stosowania środków zapobiegawczych i ich rodzaju zostanie podjęta po zakończeniu czynności z zatrzymanymi - mówił Janyst.

Przesłuchano 25-latkę

Rzecznik przekazał, że 25-latka została przesłuchana w piątek w siedzibie białostockiej prokuratury okręgowej w obecności psychologa. Dodał, że na razie nie ma decyzji, by przesłuchać trzylatkę.

- Takie małe dzieci przesłuchuje się już naprawdę w sytuacjach, w których nie ma innych możliwości, kiedy jest to absolutnie niezbędne. Co więcej, to też wymaga wcześniej "zielonego światła" ze strony psychologa, czy to w ogóle ma sens, czy w danym przypadku stopień rozwoju tego dziecka pozwala na to, żeby można było przyjmować zeznania od takiego małego świadka - powiedział Janyst.

Świadek o akcji policji

Reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski rozmawiał w sobotę ze świadkiem akcji zatrzymania ojca uprowadzonego dziecka przed miejscowością Ojcewo, około 15 km od Ostrołęki.

- Widziałem biały samochód i radiowóz, który tam stał na sygnałach. Upłynęło może 10-20 minut i zrobiło się siedem radiowozów - relacjonował świadek.

Jak mówił, policjanci "biegali po łąkach".

- Pytali, czy ktoś nie uciekł - dodał.

Jak informowała policja, w innym powiecie zatrzymano drugiego mężczyznę podejrzewanego o uprowadzenie 25-letniej kobiety i dziecka.

Poszukiwania

Poszukiwania kobiety i jej dziecka trwały ponad dobę. Do uprowadzenia doszło w czwartek przed południem na jednym z białostockich osiedli. Jak podawała policja, dwaj sprawcy wepchnęli 25-latkę i jej 3-letnią córkę do samochodu i odjechali. Kilkaset metrów dalej porzucili ciemnoniebieskiego citroena.



W czwartek po południu w związku z zaginięciem dziecka ogłoszony został Child Alert, opublikowany był również wizerunek jego matki, a w piątek rano policja opublikowała zdjęcia męża porwanej kobiety, ojca dziecka. To ten mężczyzna w Łomży wypożyczył samochód użyty do uprowadzenia. W ramach akcji poszukiwawczej m.in. prowadzone były kontrole na głównych drogach wyjazdowych z Białegostoku.

Śledztwo

W dniu porwania, w czwartek białostocka prokuratura śledztwo. Dotyczy ono pozbawienia wolności oraz sytuacji, gdy - wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru - zostaje uprowadzona lub zatrzymana osoba w wieku poniżej 15 lat. Oba te przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat więzienia.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował w rozmowie z TVN24, że sprawa 3-letniej Amelii była znana w resorcie.