Poroszenko w Sahryniu, Duda na Wołyniu

Foto: president.gov.ua Video: Fakty TVN

11.07.2017 | "Celem tej ludobójczej akcji było zgładzenie...

Historia rzezi wołyńskiej to historia o tym, co człowiek człowiekowi i sąsiad sąsiadowi potrafił wyrządzić najgorszego. We wtorek wypadła 74. rocznica tej zbrodni. Ukraińska Powstańcza Armia mordowała wówczas Polaków, nie bacząc na to, czy to kobiety, starcy, niemowlęta, przyjaciele czy sąsiedzi.

»