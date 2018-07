Ławy PiS niemal puste. W Sejmie zmiany do zmian w sądownictwie

Video: tvn24

Józef Iwulski był gościem w "Tak jest" w TVN24

16.07 | Wszyscy prawnicy szli na rok do WSW. Po tym rocznym pobycie dostałem stopień podporucznika, a potem byłem normalnie sędzią. Sądziłem w wydziale cywilnym. Jak zaczął się stan wojenny, w drugim półroczu zostałem wcielony do wojska i skierowany do sądu wojskowego w Krakowie - wyjaśniał w "Tak jest" w TVN24 sędzia Józef Iwulski, tłumacząc, jak trafił do składu sądu wojskowego. Zastrzegł, że mógł odmówić służby wojskowej. - Ale na takie bohaterstwo nie było mnie wtedy stać - przyznał.

»