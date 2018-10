Ponad trzy godziny spotkania kierownictwa PiS





W poniedziałek po południu odbyło się spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS. Według informatorów Polskiej Agencji Prasowej, głównym tematem rozmów miały być wybory samorządowe.

Spotkanie kierownictwa PiS trwało ponad trzy godziny. Jak relacjonował reporter TVN24 Radomir Wit uczestniczyli w nim m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, Antoni Macierewicz, marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Według informatorów Polskiej Agencji Prasowej, głównym tematem rozmów miały być wybory samorządowe. Spotkanie władz miał zarządzić w niedzielę wieczorem po zakończeniu wieczoru wyborczego prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wyniki late poll

W poniedziałek rano podane zostały wyniki late poll, czyli wyniki sondażowe z 1160 komisji zebrane przez Ipsos (exit poll) uzupełnione o pierwsze dane cząstkowe podawane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach do sejmików wojewódzkich 33 proc. poparcia, a druga Koalicja Obywatelska 26,7 proc. Trzecie było PSL z 13,6 proc. głosów. Dalsze miejsca zajęły Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc., Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie - oba po 1,5 proc., Ruch Narodowy - 1,3 proc., partia Zielonych - 1,1 proc.

Frekwencja, według sondażowych wyników late poll, wyniosła 53,4 proc.

Wyniki exit poll

Wcześniej, jeszcze w niedzielę wieczorem, podawano wyniki exit poll, czyli sondażu Ipsos jeszcze bez informacji z PKW. Według nich Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło w całym kraju nieznacznie mniej głosów - 32,3 procent. Druga Koalicja Obywatelska miała dwa punkty procentowe mniej, zdobywając 24,7 proc., a trzeci PSL trzy punkty procentowe więcej - 16,6 proc. poparcia. Dalsze miejsca zajmowali: Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz'15 - oba ugrupowania po 6,3 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej - 5,7 proc., Wolność w Samorządzie - 1,5 proc., Partia Razem - 1,4 proc., Ruch Narodowy RP - 1,2 proc. Partia Zielonych - 1,0 proc. Inne komitety wyborcze w wyborach do sejmików wojewódzkich uzyskały łącznie 3,0 proc. głosów.

Źródło: tvn24.pl Sondażowe wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich w 2018 roku

"Wygraliśmy po raz czwarty z wynikiem, który dobrze wróży"

W niedzielę wieczorem tuż po przedstawieniu wyników exit poll lider PiS Jarosław Kaczyński oświadczył: - Wygraliśmy po raz czwarty z wynikiem, który dobrze wróży, jeśli chodzi o przyszłość, a w szczególności jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to jest dobra runda.

Jak zauważył, to dopiero wynik sondażowy dlatego – jak mówił – "musimy zachować spokój". - Ale jeśli to, co jest w tej chwili, będzie potwierdzone, przynajmniej generalnie (...), to będziemy mogli starać się o władze w wielu miejscach, jeżeli chodzi o sejmiki samorządowe. Będziemy mogli w pewnych ważnych miastach walczyć w drugiej rundzie i jednocześnie będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku. Także po to, by w ostatnich momentach przed wyborami nie spadały na nas różne ciosy, bo tak było tym razem – mówił Kaczyński do zebranych na wieczorze wyborczym w siedzibie partii polityków i sympatyków PiS.

- Jeżeli potwierdzą się sondaże, te 30 procent z hakiem, to będzie jeden z najlepszych wyników w historii III Rzeczpospolitej. Ale zaczekajmy – mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że "najważniejsze to praca, pokora i służba, czyli dalsza ciężka praca na rzecz zwycięstwa" w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego i jesiennych wyborach parlamentarnych.

- To jest w zasięgu ręki - ocenił.