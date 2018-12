Pomaga Hanksowi szukać syrenki. Wystawi na licytację książkę z jego autografem

Tom Hanks żywo i emocjonalnie reaguje na akcję. Nietrudno było go namówić - mówiła we "Wstajesz i wiesz" Monika Jaskólska. Pomaga aktorowi szukać syrenki, która po wyremontowaniu zostanie wystawiona na licytację. Pieniądze ze sprzedaży auta mają być przeznaczone na rzecz oddziału psychiatrycznego szpitala w Bielsku-Białej. Jaskólska chce wystawić na licytację również książkę z autografem Hanksa.

Najpierw maluch, teraz syrenka. Hanks chce pomóc polskiemu szpitalowi Tom Hanks ogłosił... czytaj dalej » Tom Hanks ogłosił w internecie, że chce pomóc szpitalowi pediatrycznemu w Bielsku-Białej i w związku z tym poszukuje syrenki produkowanej w latach 1972-1983 przez Fabrykę Samochodów Małolitrażowych w tym mieście. Jego polscy przyjaciele mieliby ją wyremontować, a on potem wystawiłby auto na licytację i sprzedał na rzecz szpitala.

W akcji pomaga Polka, Monika Jaskólska, która w zeszłym roku zorganizowała zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców Bielska-Białej na prezent na urodziny aktora - fiata 126p.

"Emocjonalnie reaguje na akcję"

Jaskólska przyznała w czwartek w TVN24, że Hanks "żywo i emocjonalnie reaguje na akcję". - Cieszę się, że nam zaufał - dodała.

- Szukamy zabytkowej syreny, która była produkowana w Bielsku-Białej - wyjaśniała. - Marzy nam się, żeby ta syrena była wylicytowana za naprawdę fajne pieniądze, bo wszystkie trafią do szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej - dodała. Jak mówiła, celem akcji jest także nagłośnienie problemów polskiej psychiatrii dziecięcej, bo "to, co się dzieje obecnie, jest dramatyczne".

"Nie ukrywam, że było mi trochę ciasno". Tom Hanks odebrał malucha Aktor Tom Hanks... czytaj dalej » - Nietrudno było namówić Toma, by o tej akcji mówić, bo sam miał problemy z depresją. Tutaj nie do końca też chodzi o problemy finansowe na oddziałach psychiatrii, ale o to, że one pękają w szwach - podkreśliła Jaskólska.

Jak mówiła, pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie oddziału psychiatrycznego w Bielsku-Białej. - Parter, gdzie funkcjonują przychodnie, jest już zrobiony praktycznie do końca. Zostało mi jeszcze pierwsze piętro, gdzie dzieciaki przebywają 24 godziny na dobę. (...) Potrzebuję tam wykończyć ścianę, dokupić trochę sprzętu, więc jest jeszcze sporo wydatków - wymieniła.

- Jeżeli zostanie cokolwiek, to oczywiście wszystkie pieniądze trafią na inne oddziały w tym szpitalu - dodała.

Książka Toma Hanksa na licytacji

Jaskólska poinformowała również, że wystawi na licytację książkę Hanksa z autografem, którą podarował jej sam aktor. To zbiór opowiadań napisanych przez aktora i opublikowanych pod tytułem "Uncommon Type: Some Stories". - Może ktoś chce mieć te książkę dla mnie bardzo wyjątkową, ponieważ [Tom Hanks - przyp. red.] podpisał ją na pierwszym spotkaniu ze mną - zachęcała.

- Jeżeli Tom przyjedzie do Polski, może sam przekaże tę książkę - dodała Jaskólska.

Pieniądze z licytacji książki także zostaną przekazane na rzecz szpitala w Bielsku-Białej.

