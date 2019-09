Polska, Białoruś, Ukraina i USA. Spotkanie w BBN





W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się w sobotę spotkanie prezydenckich doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego Polski, Stanów Zjednoczonych, Białorusi i Ukrainy - poinformowało BBN.

Delegacjom przewodniczyli szef BBN Paweł Soloch, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton, sekretarz Państwowej Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi Stanisław Zaś oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeskandr Daniluk.



Błaszczak: rozmawialiśmy z Boltonem o siódmej lokalizacji dla wojsk USA w Polsce Rozmawialiśmy o... czytaj dalej » W rozmowach uczestniczył także szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Spotkanie było poświęcone sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz omówieniu mechanizmów budowy stabilności w regionie służącej zapewnieniu suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej państw. Poruszono również temat kontynuacji rozmów w formule doradców ds. bezpieczeństwa narodowego.

Informację o spotkaniu zamieścił na Twitterze John Bolton. "Podzielamy wspólne obawy o stabilność w regionie i jesteśmy zaangażowani we wzmacnianie suwerenności i bezpieczeństwa naszych krajów" - napisał.



Very pleased to start a conversation among my Polish, Ukrainian, and Belarusian counterparts in Warsaw today. We share common concerns over regional stability and are committed to strengthening the sovereignty and security of our nations. pic.twitter.com/CW97ZtETmc — John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 sierpnia 2019





Bolton przebywa w Warszawie w związku z planowaną wcześniej wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa, który jednak w czwartek przełożył wizytę w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian. Trumpa zastąpi w Warszawie wiceprezydent Mike Pence.

