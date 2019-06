"Dostęp do doświadczeń wypracowanych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych"

Foto: Shutterstock Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Hakerzy, broń chemiczna i milionowa armia. Arsenał Kima to...

Po szczycie nie jest znany konkretny harmonogram, nie wiadomo, kiedy zacznie się ten proces ani kto go będzie nadzorował. Pewne jest tylko to, że denuklearyzacja Korei Północnej będzie trwała latami. Pytanie czy to wystarczy? Reżim Kima nadal dysponuje potężnym arsenałem broni konwencjonalnej. I on także może być zagrożeniem dla świata. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

