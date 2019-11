"Widzimy, że właściwie nie ma już ani jednego szpitala, który miałby dodatni wynik finansowy"

Video: Fakty TVN

Problemy gdańskiego szpitala

Lekarze odchodzą z Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. To "efekt wieloletniego niedofinansowania szpitala, a także ogromne przeciążenie pracą personelu placówki" - tak tłumaczy to dyrekcja. W szpitalu w ostatnich latach doszło do przypadków molestowania seksualnego nieletnich dziewcząt przez innych pacjentów. Więcej na ten temat dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

