Polska zawetowała Konkluzję Rady UE o stosowaniu Karty Praw Podstawowych

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję o zawetowaniu Konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w 2017 roku. Oznacza to, że nie zostanie ona przyjęta, ponieważ wymaga to jednomyślności - poinformował resort sprawiedliwości.

Jak dodano, "Polska, uczestnicząc w pracach nad Konkluzjami Rady UE w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych UE w 2017 r., wniosła o to, by – na równi m.in. z kwestią przestrzegania praw osób o odmiennej orientacji seksualnej, dzieci imigrantów czy kobiet – uwzględnić potrzebę ochrony Chrześcijan i Żydów przed dyskryminacją religijną".

"Sformułowana w dwóch zdaniach poprawka polskiej delegacji mówiła, że Rada UE dostrzega także ten problem i uważa, że należy mu przeciwdziałać. Rada UE tak jednak nie uważa. Oczywiste, stwierdzające fakty propozycje, nie znalazły uznania innych delegacji" - napisał resort.

"Dlatego Polska zdecydowała się zgłosić sprzeciw wobec Konkluzji w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych UE w 2017 roku" - poinformowano.

"Polska czuje się strażnikiem praw i wolności"

Jak wskazało ministerstwo, "poszanowanie praw i wolności wszystkich obywateli oraz tolerancja to w Polsce element wielowiekowej tradycji, a nie wyłącznie przepisów". "Dlatego Polska jako członek europejskiej 'unii wartości' czuje się strażnikiem praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych UE. Uznaje za swój obowiązek występowanie w obronie tych, których prawa i wolności są łamane" - głosi komunikat.

"Religijna nienawiść zatruwa Europę. Podważa demokratyczne wartości, na których jest oparta Wspólnota Europejska" - podkreślono.

"Bezczynność wobec wielkich zbrodni prowokuje zbrodnie małe. Daje sprawcom poczucie bezkarności. Jest przyczyną fizycznych ataków na osoby noszące symbole wiary, jak pobicie rok temu dwóch Polek wracających z Mszy świętej w kościele w Brukseli czy mieszkańca Berlina, który miał chrześcijańskie krzyże na szyi. Jest powodem zamachów na obiekty religijne, jak podpalenie w lipcu kościoła w Orleanie we Francji czy obrzucenie koktajlami Mołotowa synagogi w szwedzkim Goeteborgu" - zaznaczył resort sprawiedliwości.



Jak wskazano, bezczynność ta "sprzyja profanowaniu religijnych symboli, co Polacy – przeżywający śmierć polskiego prezydenta i prawie 100 osób, które w 2010 r. zginęły w katastrofie samolotu w Smoleńsku – boleśnie odczuli, gdy ich publicznej modlitwie towarzyszyły prześmiewcze demonstracje z krzyżem zrobionym z puszek po piwie". "Sprzyja też mowie nienawiści, która jest nie tylko tolerowana, ale często przynosi rozgłos i aplauz" - dodano.

Sprzeciw "w imię podstawowych praw, które są w Polsce bezwzględnie szanowane i respektowane"

"Dlatego Polska zdecydowała się zgłosić sprzeciw wobec Konkluzji (...) w imię podstawowych praw, które są w Polsce bezwzględnie szanowane i respektowane. Nie tylko jako odgórnie stanowione przepisy, ale jako wyraz tradycji, polegającej na przywiązaniu do wolności, tolerancji i ochrony praw wszystkich bez wyjątku obywateli" - podsumowano w komunikacie.

W związku z zawetowaniem przez Polskę Konkluzji, czyli corocznego stanowiska Rady UE odnoszącego się do realizacji Karty Praw Podstawowych, prace nad tym dokumentem zakończono.

"Nie mogliśmy pozwolić na to, aby zakłamywać rzeczywistość"

Wiceminister Łukasz Piebiak, który stał na czele polskiej delegacji, omawiającej w Brukseli tekst Konkluzji, powiedział, iż stronie polskiej chodziło o "zwrócenie uwagi w tekście Konkluzji na dyskryminację grup religijnych - chrześcijan i żydów - aby z taką samą mocą wszystkie praktyki dyskryminacyjne potępić". - Tymczasem, z tego co prezydencja austriacka nam przekazywała, wiele państw, zwłaszcza Europy Zachodniej, nie było skłonnych do tego, aby na takim samym poziomie postawić praktyki dyskryminacyjne względem grup LGBT i grup religijnych - dodał.

- Z naszego punktu widzenia to był nonsens, bo takie praktyki dyskryminacyjne wobec chrześcijan i żydów są, zwłaszcza w Europie Zachodniej i nie mogliśmy pozwolić na to, aby zakłamywać rzeczywistość w oficjalnym dokumencie unijnym - podkreślił. Jak dodał, "znane są przypadki zabójstw z tego powodu, że ktoś jest chrześcijaninem lub żydem, i jeśli Konkluzje tego nie odzwierciedlają, to nie jest dokument, pod którym warto byłoby się podpisywać".

Jak wyjaśnił wiceminister, Konkluzje są corocznym stanowiskiem Rady UE odnoszącym się do realizacji Karty Praw Podstawowych. - Dokument ten, jeśli jest przyjęty, ma dość poważny charakter polityczny, bo jest on przyjmowany przez wszystkie państwa członkowskie i w związku z tym jest dość istotny. Jest objęty procedurą jednomyślności, sprzeciw jednego z państw blokuje jego przyjęcie, i tak się stało - powiedział Piebiak.



- Czy można go było dopracować? Można było i myśmy do ostatniej chwili próbowali przekonać Prezydencję i Komisję do tego, aby postawić na jednej szali wszystkie praktyki dyskryminacyjne jako takie, z którymi należy walczyć - mówił.

"Polska jest niestety konsekwentna"

Do sprawy w "Faktach po Faktach" odniósł się prezydent Słupska Robert Biedroń. - Polska w tej sprawie jest niestety konsekwentna, jeśli chodzi o negowanie równouprawnienia osób LGBT (...) Przez te wszystkie lata nic się w tej sprawie nie zmieniło. Nie ma żadnych standardów, jeśli chodzi o ochronę prawną osób LGBT, jeśli chodzi o związki partnerskie, edukację seksualną - ocenił.

- W przyszłości powinniśmy mieć odwagę wprowadzić standardy, jeśli chodzi o uprawnienie wszystkich osób bez wyjątku - podkreślił.