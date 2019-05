Nie umiemy zatrzymać wody, do Bałtyku spływa prawie wszystko. "Mamy kryzys"

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Przyszły tydzień upłynie pod znakiem burz i silnych opadów...

Cisza przed burzą i to dosłownie. Czeka nas ponowne załamanie pogody. Burze z gradem, silny wiatr. I to, co najbardziej martwi na południu kraju, czyli opady deszczu. Tego deszczu ma spaść dużo - do 40 litrów na metr kwadratowy.

»