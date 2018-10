"Misiek" poza aresztem. "Włoski sąd wypuścił na wolność niebezpiecznego przestępcę"





Włoski sąd "umożliwił ewentualną ucieczkę i dalsze ukrywanie się przed odpowiedzialnością karną za bardzo poważne przestępstwa" Pawłowi M. "Miśkowi", decydując się na wypuszczenie go z aresztu - powiedziała prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

Jak dowiedział się portal tvn24.pl, włoski sąd zwolnił z aresztu zatrzymanego we wrześniu Pawła M. "Miśka”, lidera gangu kiboli Wisły Kraków.

Trafił on za kratki w oczekiwaniu na ekstradycję do Polski, na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. - Byliśmy pewni, że za kratkami spędzi czas do momentu, gdy już prawnie i praktycznie będzie możliwe przekazanie go nam - powiedział tvn24.pl zastrzegający sobie anonimowość jeden z policjantów.

12 października włoski sąd zamienił jednak "Miśkowi" areszt na dozór.

Według informacji dziennikarzy "Superwizjera" TVN, domniemany szef niebezpiecznego gangu ma być w poniedziałek 22 października przewieziony do Polski.

"Włoski sąd wypuścił na wolność niebezpiecznego przestępcę"

Polska Prokuratura Krajowa uważa, że w ten sposób włoski sąd "umożliwił mu ewentualną ucieczkę i dalsze ukrywanie się".

- Włoski sąd wypuścił na wolność niebezpiecznego przestępcę poszukiwanego przez Polskę Europejskim Nakazem Aresztowania. Wprawdzie zgodził się go wydać Polsce w ramach ekstradycji, ale jednocześnie zwolnił z aresztu. Umożliwił mu ewentualną ucieczkę i dalsze ukrywanie się przed odpowiedzialnością karną za bardzo poważne przestępstwa, w tym zbrodnie - powiedziała prokurator Ewa Bialik.

Jednocześnie podała, że włoski sąd, wypuszczając Pawła M., podkreślał, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucane mu czyny.

W Polsce Paweł M. ma odpowiadać za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Śledztwo prowadzą prokuratorzy z Katowic i Krakowa wraz z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji.

"Misiek" zatrzymany. Lider kiboli Wisły ukrywał się we Włoszech Policjanci... czytaj dalej » - Tym bardziej niezrozumiałe jest, że włoski sąd jednocześnie uchylił areszt wobec Pawła M. - skomentowała tę decyzję Bialik.

"Misiek" był wcześniej karany m. in. za to, że w czasie meczu Wisły Kraków z włoskim klubem AC Parma rzucił nożem we włoskiego piłkarza Dino Baggia w październiku 1998 roku. W 2001 roku Sąd Najwyższy utrzymał za to przestępstwo wyrok 6,5 roku więzienia, orzeczony w 2000 r. Kasacja obrońcy Pawła M. została wtedy odrzucona.

Przed tą sprawą Paweł M. był dwukrotnie karany przez krakowskie sądy. W maju 1997 roku na półtora roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za pobicie mieszkańca Krakowa (karę później odwieszono), a w marcu 2000 roku na rok więzienia za pobicie policjanta.

Problem praworządności w Polsce wymówką

Paweł M. ”Misiek" został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) 27 września w miejscowości Cassino na południe od Rzymu. Wytropili go tam "łowcy cieni" z Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z miejscowymi karabinierami. Paweł M. posługiwał się we Włoszech fałszywym dokumentem tożsamości. Jego zatrzymanie było zwieńczeniem wielomiesięcznej międzynarodowej współpracy policji.

Według relacji oficerów polskiej policji, Paweł M. zatrudnił renomowanych włoskich i polskich prawników. Wśród argumentów, którymi się posługiwali, walcząc skutecznie o zmianę decyzji o areszcie, były problemy z praworządnością w Polsce.

Potwierdził to w rozmowie z tvn24.pl Andrzej Mucha, adwokat "Miśka".

Jak poinformował we wtorek dziennikarz "Superwizjera" TVN Szymon Jadczak, podczas rozmowy z prawnikami "Miśka" dowiedział się, że 22 października jako data przewiezienia Pawła M. do Polski jest według nich "nierealna". Twierdzą, że nic nie wiedzą o tej dacie.

Sharksi w "Superwizjerze"

Jak niedawno pokazali dziennikarze "Superwizjera" TVN, bandyci przejęli władzę w Wiśle Kraków, opanowali rynek narkotyków, zajmowali się również rozbojami, porwaniami, kradzieżami.

W maju Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło akcję wymierzoną właśnie w Sharksów i współpracujących z nimi kiboli Ruchu Chorzów. W operacji zatrzymano kilkadziesiąt osób, ale nie samego "Miśka". Dwa dni przed akcją szef gangu Sharksów wyleciał z Polski do Włoch.

Jego poszukiwania zintensyfikowano po materiale "Superwizjera" wyemitowanym w połowie września.