"Jesteśmy coraz bliżej włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego"





Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego podpisały umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji - poinformowała na Twitterze polska ambasada. "Polska i USA wspólnie zrobiły kolejny krok ku naszemu wspólnemu celowi. Dzięki podpisanej dziś umowie jesteśmy coraz bliżej włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego VisaWaiver" - napisała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Ze strony polskiej podpisali ją ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek, a z amerykańskiej podsekretarz w Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Chad Wolf.

"Polska i USA wspólnie zrobiły kolejny krok ku naszemu wspólnemu celowi. Dzięki podpisanej dziś umowie jesteśmy coraz bliżej włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego VisaWaiver dla Polski. Działamy dalej!" - napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



Program Visa Waiver

Dołączenie Polski do programu Visa Waiver będzie możliwe, jeśli Polska i USA wspólnie wprowadzą w życie określone umowy związane z bezpieczeństwem, a także w momencie, gdy wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 procent. W ubiegłym roku Polska obniżyła ten wskaźnik do nieco poniżej 4 procent.

Na świecie obywatele 38 krajów mogą odwiedzać Stany Zjednoczone w celach biznesowych i turystycznych na 90 dni w ramach ruchu bezwizowego. W Europie wizy do USA z krajów Unii Europejskiej muszą mieć jedynie Polacy, Bułgarzy, Rumuni i Chorwaci, a spoza Unii obywatele krajów Bałkanów Zachodnich.

Obywatele większości krajów europejskich podróżują do USA bez wiz