Prawdopodobnie najmniejszy plac zabaw w Polsce. "Na dzień dzisiejszy wystarczający"

Video: Fakty TVN

01.10.2017 | Nietypowy plac zabaw w Radzyniu Podlaskim....

Gdyby nie bawiące się dzieci, można by uznać, że to klatka do walk MMA, ewentualnie dla zwierząt w ZOO. Okazuje się, że to celowa spółdzielcza inicjatywa z Radzynia Podlaskiego. Chodzi o to, by na placu zabaw było czysto. Na pewno jest wyjątkowo.

»