Sprzeczne relacje i "sytuacja rodzinna". Co się wydarzyło w domu posła PiS?

Policja w domu posła Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnecki na długo zapamięta sylwestrową noc. Domowa awantura skończyła się użyciem noża. Sprawę bada policja i prokuratura, a prezes Prawa i Sprawiedliwości podobno chce wyjaśnień. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Informacje o tym, co w noworoczny poranek działo się w jego mieszkaniu poseł Przemysław Czarnecki kwituje słowem "absurd". Swojej wersji zdarzeń nie chce opowiadać przed kamerą.

Dochodzenie prokuratorskie

Incydent w domu posła PiS. Sprawę bada prokuratura Sylwestrowa... czytaj dalej » - Policja przyjechała. Wiadomo, że jest postępowanie, ale ja nawet nie byłem świadkiem użycia tego noża. Ja nawet nie wiem, czy tam cokolwiek miało miejsce - powiedział w rozmowie telefonicznej z reporterem "Faktów" TVN w czwartek.

O awanturze z udziałem posła Prawa i Sprawiedliwości, jako pierwsi poinformowali dziennikarze portalu Onet.

Według nich, w noworoczny poranek doszło do kłótni między Przemysławem Czarneckim, a chrzestnym jego córki, który później miał twierdzić, że poseł zranił go nożem. Znajomy pary trafił do szpitala z rozciętą ręką.

- Dochodzenie prowadzone jest w kierunku spowodowania naruszenia czynności narządu ciała. Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili czynności. Przemysław Czarnecki został poddany badaniu alkomatem, był trzeźwy. Jeszcze tego samego dnia złożył wyjaśnienia w komisariacie policji - powiedział Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie.

Sprzeczne relacje

Trzecią osobą która w momencie interwencji policji znajdowała się w mieszkaniu, była żona posła. Według ustaleń portalu tvn24.pl - to właśnie ona zgłosiła zdarzenie na numer alarmowy 112.

- Pierwsza relacja żony, mówiąca o tym, że doszło do awantury w której jej mąż ranił ich gościa, gościa ich domu. Druga wersja, męża, który zaprzecza aby doszło do scysji z użyciem siły fizycznej i trzecia wersja mężczyzny poszkodowanego który mówi, że nic nie pamięta - powiedział dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.

Incydent w domu posła PiS Przemysława Czarneckiego Podczas... czytaj dalej » Przemysław Czarnecki nie potwierdził ani nie zaprzeczył medialnym doniesieniom o tym, że prezes Jarosław Kaczyński miał poprosić go o pisemne wyjaśnienie sprawy. Przyznał jednak, że na potrzeby Prawa i Sprawiedliwości przygotował dokument z opisem zdarzeń.

Według niego to, do czego doszło w mieszkaniu na warszawskim Wilanowie dotyczyło przede wszystkim jego "sytuacji rodzinnej".

- Poseł to jest osoba publiczna, a osoba publiczna podlega bardziej restrykcyjnym wymogom co do przejrzystości w życiu publicznym, więc tutaj prokuratura nie powinna zasłaniać się swoją pracą, a raczej powinna właśnie w ramach tej pracy poinformować, z jakim zdarzeniem mieliśmy do czynienia - twierdzi Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.

W dniu publikacji artykułu o tym, co miało wydarzyć się w mieszkaniu posła Czarneckiego, sprawy nie chciał komentować ani jego ojciec, europoseł PiS Ryszard Czarnecki, ani partyjni koledzy.