Ponad 40 lat negocjacji. Polska i Dania podpisały umowę w sprawie Bałtyku

Szefowie dyplomacji Polski i Danii, Jacek Czaputowicz i Anders Samuelsen, podpisali w poniedziałek w Brukseli umowę w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Bałtyku. Przez obszar przebiega rekomendowana trasa gazociągu Baltic Pipe.

Uzgodniona linia rozgraniczenia podzieli szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne Polski i Danii w części Morza Bałtyckiego znajdującej się na południe od Bornholmu. Przez obszar o powierzchni około 3,6 tysięcy kilometrów kwadratowych, na którym przez kilkadziesiąt lat nie dokonano rozgraniczenia stref ekonomicznych, przebiega rekomendowana trasa podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe.

"Możliwe jest sprawne i pokojowe rozwiązywanie sporów"

- Dzisiejsza ceremonia podpisania stanowi ważny dzień w naszych dwustronnych relacjach. Pokazuje, że przy dwustronnym zaangażowaniu, wzajemnym zaufaniu i szacunku, możliwe jest sprawne i pokojowe rozwiązywanie nawet długotrwałych sporów - podkreślił Czaputowicz, cytowany w komunikacie MSZ.

Minister wyraził jednocześnie przekonanie, że Polska i Dania "tak szybko jak to możliwe zakończą swoje wewnętrzne procedury, konieczne do tego, aby umowa weszła w życie".

"To doskonała wiadomość"

Szef duńskiej dyplomacji oświadczył z kolei, że jest bardzo zadowolony z podpisania umowy, które oznacza - według niego - zakończenie rozpoczętych ponad 40 lat temu negocjacji, stanowiąc zarazem "pierwszy krok w kierunku formalizacji porozumienia". - To doskonała wiadomość, w istocie pokazująca nasze zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych spraw w drodze negocjacji - dodał Samuelsen.



Informując o uzgodnieniu przebiegu polsko-duńskiej granicy na Bałtyku na początku listopada MSZ podało, że negocjacje przyniosły sprawiedliwe rozstrzygnięcie, które zostało osiągnięte zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. oraz stosownym orzecznictwem międzynarodowym.

Źródło: Google Maps Sporna strefa na Morzu Bałtyckim między Polską a Danią

Gazociąg Baltic Pipe

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich krajach.

W czerwcu br. polski operator przesyłowy gazu Gaz-System przyjął rekomendację trasy podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, który ma połączyć polski i duński system przesyłu gazu. Dzięki temu do Polski trafi gaz z Szelfu Norweskiego. Rekomendowana trasa liczy ok. 275 km i wiedzie przez polskie i duńskie obszary morskie oraz wyłączoną strefę ekonomiczną Szwecji. Po stronie duńskiej gazociąg będzie wchodził na brzeg w punkcie Faxe South na wyspie Zelandia, w Polsce - w lokalizacji Niechorze-Pogorzelica w województwie zachodniopomorskim.

Cały system Baltic Pipe składa się z pięciu elementów - połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowy trasy przesyłu gazu przez Danię, budowy tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym, oraz z rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. Baltic Pipe budowany jest wspólnie przez operatorów systemu przesyłowego gazu - Gaz-System i duński Energinet. Jak wynika z opublikowanego w maju tak zwanego zakresu inwestycji, nakłady na nowa magistralę wyniosą około 1,6 miliarda euro. Polski operator odpowiada za zadania inwestycyjne warte 800 mln euro. Trasa przesyłu gazu ma ruszyć jesienią 2022 r.