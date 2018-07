Polscy strażacy wraz ze sprzętem dotarli już do Szwecji. Pomogą gasić pożary lasów

Polscy strażacy pomogą gasić pożary lasów w środkowej części Szwecji. Ze Świnoujścia wyruszyła grupa prawie 140 strażaków. Pojechały również 44 wozy ratowniczo-gaśnicze. Decyzję o wysłaniu pomocy podjął polski rząd na prośbę władz szwedzkich.

W sobotę przed południem konwój 44 wozów ratowniczo-gaśniczych i prawie 140 strażaków dotarł na pokładzie promu do Trelleborga. Po rozładunku ruszyli do środkowej części Szwecji, którą pustoszą pożary. Jeszcze w sobotę wieczorem strażacy mieli dotrzeć do Uppsali, gdzie zaplanowano nocleg.

Rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta straży pożarnej młodszy kapitan Tomasz Kubiak powiedział, że strażacy będą kontynuowali podróż także w niedzielę tak, aby jeszcze tego dnia znaleźć się w miejscu rozpoczęcia akcji.



Według wstępnych planów grupa polskich strażaków ma być gotowa do rozpoczęcia akcji gaśniczej w poniedziałek. Strażacy są przygotowani na dwutygodniową akcję. Mają swój sprzęt logistyczny, kwatermistrzowski, wyżywienie, a także paliwo. Na miejscu rozbiją bazę operacyjną, która powstanie z namiotów, które także zabrali ze sobą.

"Wyjazd do Szwecji związany jest z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów. Pożary są skutkiem fali upałów, z którymi od kilku dni zmaga się cała Skandynawia" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

W odpowiedzi na prośbę szwedzkich władz, nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło ofertę pomocy. W piątek rano Szwecja zaakceptowała wsparcie ze strony polskich strażaków.

W akcji gaszenia pożarów wezmą udział głównie ratownicy z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (po 65 strażaków i po 20 wozów z każdego z tych województw). Wesprą ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (dziewięciu ratowników i cztery samochody) - poinformowała KPRM.

Misja może potrwać do 14 dni. W tym czasie polscy strażacy będą samowystarczalni pod względem logistycznym (zabierają własne namioty i wyżywienie) oraz medycznym (w skład grupy wchodzą ratownicy medyczni).

Europejski Mechanizm Ochrony Ludności jest systemem międzynarodowej pomocy ratowniczej nadzorowanym i organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) Komisji Europejskiej. System ma wspierać państwa, które zostały dotknięte katastrofą wymagającą międzynarodowej interwencji ratowniczej.

W systemie wykorzystywane są specjalistyczne grupy ratownicze tworzone przez kraje członkowskie Mechanizmu (28 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Czarnogórę, Macedonię oraz Turcję).

