Michał i Gwidon w jednej parze tańczyli Poloneza Równości. Zobacz nagranie z wyjątkowej studniówki





»

Tradycyjna studniówka, tradycyjny polonez i potem Polonez Równości. W tym drugim tańczą chłopcy z chłopcami, dziewczyny z dziewczynami - tylko jednopłciowe pary. "Chodzi o to, żeby okazać wsparcie dla osób homoseksualnych, które wciąż są zmuszane do ukrywania się ze swoją miłością" - mówią uczniowie warszawskiego społecznego liceum "Bednarska".

Szef PSL tańczył poloneza i bił rekord Guinnessa - Będę zawsze... czytaj dalej » Polonez Równości nie był tańcem, w którym wzięli udział tylko homoseksualni uczniowie. Choć wszystkie 15 par było jednopłciowych. Chodziło o udzielenie wsparcia młodym gejom i lesbijkom.

Polonez Równości wsparciem dla uczniów LGBT+

- Chcieliśmy dać im wsparcie, pokazać, że jesteśmy z nimi. Nasza szkoła uczy otwartości i szacunku do drugiej osoby. Co roku w polonezie tańczą pary tej samej płci i nie ma z tym problemu. Ale wiemy, że w wielu szkołach to jest niemożliwe. Chcielibyśmy, aby to się w końcu zmieniło - mówi Agata Sacharuk, uczennica liceum, która tańczyła Poloneza Równości z koleżanką Mają.

Najpierw wszyscy uczniowie zatańczyli tradycyjnego poloneza. Po nim dyrektorka szkoły Wanda Łuczak powiedziała, że teraz pora na Poloneza Równości. Pomysł zorganizowania Poloneza Równości wyszedł od uczniów, którzy w maju będą pisać maturę.

"Marzyłem, by iść na studniówkę z chłopakiem"

- Młodzież LGBT+ doświadcza dyskryminacji ponad pięć razy częściej, niż młodzież heteronormatywna - powiedziała nam Julia Maciocha, prezeska Fundacji "Wolontariat Równości", która wspierała organizację Poloneza Równości.

Jak wynika z badania "Sytuacja społeczna osób LGBT+. Raport za lata 2015–2016" szkoła jest miejscem, w której młodzież LGBT+ często doświadcza przemocy werbalnej - ok. 13 proc. i fizycznej - ok. 22 proc.

Wciąż parom tej samej płci odmawia się wspólnego tańczenia poloneza.

Akcję zorganizowania Poloneza Równości wsparły Stowarzyszenie "Miłość Nie Wyklucza", Fundacja "Wolontariat Równości" oraz Ben and Jerry’s.