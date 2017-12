Zdrowia, zgody, pogody ducha, nadziei. Tego życzą Polakom politycy na co dzień toczący ze sobą polityczne bitwy i spory.

Politycy życzenia Polakom złożyli na swoich profilach w mediach społecznościowych.

"Nadzieja na lepsze jutro"

- W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dobrych błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech czas spędzony w gronie rodzinnym będzie i momentem refleksji, ale też głębokiej wiary w to, że nadzieja na lepsze jutro przychodzi do nas. Niech 2018 rok będzie czasem przywracania wspólnoty, budowaniem braterstwa, niech to będzie rok dobry, obfity dla Polski, dla ojczyzny naszej, dla nas wszystkich, dla naszych rodzin - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Michał Szczerba, poseł PO napisał: "Wesołych Świąt, Niech Nowy Rok przyniesie nadzieję Polski obywatelskiej, demokratycznej, praworządnej i szanowanej".

"Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Życzę Państwu spotkań przy wigilijnym stole przepełnionych kolędami, zapachem choinki, a także tak wyczekiwanymi przez najmłodszych prezentami oraz wytchnienia od codziennych spraw." - napisała na swoim profilu Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Święta bez polityki

- Czas Bożego Narodzenia, czas Wigilii, to czas szczególny dla Polaków. Dzieląc się z ludźmi opłatkiem, życząc im wszystkiego dobrego, składamy życzenia także sami sobie. Życzymy sobie żebyśmy potrafili wybaczać, żebyśmy potrafili zrozumieć błędy innych, ale też chcielibyśmy spojrzeć na świat oczami innych ludzi, zrozumieć ich punkt widzenia. Żebyśmy w życiu kierowali się przede wszystkim miłością, żebyśmy potrafili w ludziach dostrzec dobro i piękno. Bo przecież tradycja tych świąt wywodzi się głęboko z tradycji chrześcijańskiej. Życzę więc wszystkim, bez wyjątku, żeby przy świątecznym stole nie musieli, nie chcieli rozmawiać o polityce. Bo ten stół powinien łączyć, a nie dzielić. I życzę wam pięknej pogody w te święta, ale także pogody ducha, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego - mówi z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna.





Mamy piękną tradycję wigilijną, o którą powinniśmy szczególnie dbać. Niech świąteczny stół łączy, a nie dzieli. Dlatego życzę wszystkim, bez wyjątku, Świąt Bożego Narodzenia bez polityki. Pogody ducha i wspaniałych chwil z bliskimi. Z całego serca wszystkiego dobrego! pic.twitter.com/d00HosB755 — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 23 grudnia 2017

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski życzył rodakom, aby w ten świąteczny czas odłożyli na bok wszelkie konflikty. "Zapomnijmy o waśniach i swarach, spójrzmy na siebie życzliwie, i słowami ks. J.Twardowskiego: Pomódlmy się w Noc Betlejemską, W noc szczęśliwego rozwiązania, By wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Tego życzę polskim rodzinom w kraju i poza granicami." - napisał na swoim profilu marszałek Senatu.

- Zbliżają się najpiękniejsze w roku święta. Chciałbym z tej okazji złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Świętujmy narodzenie Chrystusa. Pomyślmy także o innych. Zaproś osobę samotną do siebie na Wigilię, wspomóż mniej zamożnych, zrób cokolwiek, pokaż, że jesteś dobrym chrześcijaninem, pokaż, że jesteś Polakiem - mówił w świątecznym filmiku Zbigniew Gryglas z partii Porozumienie.





We’re saying #MerryChristmas again / Radosnych Świąt Narodzenia Chrystusa! pic.twitter.com/PvqWeC3hce — Zbigniew Gryglas (@ZGryglas) 23 grudnia 2017