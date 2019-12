Od nowej kadencji Sejmu aż siedmiu sędziów Państwowej Komisji Wyborczej wskażą politycy. Opozycja mówi, że to tworzenie nie państwowej, a politycznej komisji wyborczej. - To kolejny etap upolitycznienia PKW - uważa Piotr Zgorzelski z PSL. PiS odpiera zarzuty i twierdzi, że sposób wyboru sędziów nie oznacza, że stają się upolitycznieni. Materiał magazynu "Polska i Świat" w TVN24.

Już niedługo Państwową Komisję Wyborczą czeka kadrowa rewolucja. Do tej pory w jej skład wchodziło po trzech sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazywali ich prezesi sądów i Trybunału.

"Kolejny etap upolitycznienia Państwowej Komisji Wyborczej"

Państwową Komisję Wyborczą czekają zmiany. "Będzie polityczna" To będzie niejako... czytaj dalej » Od nowej kadencji Sejmu obowiązują inne przepisy - jeden sędzia będzie z Trybunału Konstytucyjnego, jeden z Naczelnego Sądu Administracyjnego, a pozostałych siedmiu wskaże Sejm.

Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego przewiduje, że "to kolejny etap upolitycznienia Państwowej Komisji Wyborczej". Podobnie nowe zmiany ocenia Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem "PiS zamiast Państwowej Komisji Wyborczej tworzy polityczną komisję wyborczą".

Inaczej zmiany widzi Jan Kanthak z Solidarnej Polski. - Sposób wyłonienia sędziów nie decyduje o tym, że oni stają się upolitycznieni - przekonuje.

Żeby nowy sposób wyboru członków Państwowej Komisji Wyborczej był możliwy, potrzebne są zmiany w regulaminie Sejmu. Zaproponowali je posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt uchwały został już skierowany do pierwszego czytania w komisji.

Kandydatów na członków PKW mogą zgłaszać kluby parlamentarne i poselskie. Po ilu - to ustali Prezydium Sejmu. Liczba członków powołanych do PKW spośród wskazanych przez jeden klub nie może być większa niż trzy osoby. - Prawdopodobnie będziemy musieli zgłosić, bo to jest najważniejsza instytucja, która nadzoruje wszystkie wybory w Polsce. Nie można tego zostawić tylko w rękach jednej partii - mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.

Chęć zgłoszenia osób do PKW wyraziły także Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe. - My wskażemy osoby posiadające doświadczenie, niebędące z grona osób aktywnych partyjnie czy politycznie - zapewnia lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

"PKW do tej pory było ciałem niezawiłym"

Wszystkich członków PKW powoła prezydent, który ma na to sto dni od 13 października, czyli od dnia wyborów do Sejmu.

Prezydent powołał nowego członka PKW. Miejsce zwolnił Hermeliński Prezydent Andrzej... czytaj dalej » - Ciało, które do tej pory było ciałem niezawisłym, sędziowskim, zmienia się w ciało o charakterze jednak politycznym - uważa Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Jak mówi, jego największa obawa dotyczy rozpatrywania przez PKW sprawozdań finansowych partii.

- Jeżeli politycy czy osoby namaszczone przez polityków będą te sprawy rozpatrywać, to można postawić zarzut, że jest to osądzanie, sądzenie we własnej sprawie - zwraca uwagę Hermeliński.

- Każdy, kto był prokuratorem, kto przez trzy lata był adwokatem czy radcą prawnym będzie mógł być kandydatem Sejmu do Państwowej Komisji Wyborczej - informuje profesor Maciej Rakowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. - Ale bez trudu w bardzo licznym, bardzo szerokim środowisku prawniczym uda się znaleźć osoby wierne władzy - dodaje.

Kadencja nowych siedmiu członków PKW osób ma odpowiadać długości trwania kadencji Sejmu.