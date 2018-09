Jak politycy Solidarnej Polski podzielili miliony z Funduszu Sprawiedliwości

Miliony ze specjalnego funduszu, który ma służyć ofiarom przestępczości, podzielili posłowie Solidarnej Polski, w tym dwaj wiceministrowie sprawiedliwości, Patryk Jaki i Michał Wójcik - ustalił tvn24.pl. Miliony trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych z okręgów wyborczych polityków z partii ministra sprawiedliwości.

13 milionów zł dotacji dla CBA. Z budżetu Funduszu Sprawiedliwości Zastrzyk 13... czytaj dalej » Konta Funduszu Sprawiedliwości zasilają głównie sądy, które nakładają na sprawców przestępstw kary finansowe. Przez lata środki te trafiały głównie do ofiar przestępstw kryminalnych, finansowały kosztowne leczenie ofiarom piratów drogowych a także pomagały więźniom w pierwszych dniach na wolności.

Reformy ministra

Wkrótce po objęciu fotela ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wprowadził zmiany w działaniu funduszu. Raz, że skrócił nazwę z "Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" do "Funduszu Sprawiedliwości". Dwa, że zwiększył grono beneficjentów środków zgromadzonych w funduszu.

"Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie" - brzmi fragment komunikatu zamieszczonego na stronach ministerstwa sprawiedliwości i tłumaczącego intencje ministra.

W skrócie reforma polegała na tym, że odtąd miliony funduszu - a aktualnie leży rachunkach ponad 200 milionów złotych - mogą trafiać do służb specjalnych, policji lub tam, gdzie po prostu uzna to za stosowne sam minister.

Koledzy ministra

"Doszło do złamania przepisów prawa". NIK o pieniądzach dla CBA, ministerstwo odpowiada Ministerstwo... czytaj dalej » Dzięki reformom szanse na sięgnięcie po pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości zyskały także Ochotnicze Straże Pożarne. By spełnić formalne wymogi, w ministerstwie powstała specjalna komisja, która miała dzielić środki. Na jej czele stanął dyrektor z resortu nadzorujący Fundusz Sprawiedliwości. Aby wiedzieć, które jednostki OSP w pierwszej kolejności zasługują na pomoc, powołał ekspertów wewnętrznych.

Oficjalnie potwierdziliśmy w ministerstwie sprawiedliwości, że jako "eksperci zewnętrzni" doradzający, komu dać pieniądze, wystąpili wyłącznie posłowie z rządzącego obozu:

· Patryk Jaki, poseł Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości

· Michał Wójcik, poseł Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości

· Beata Kempa, poseł Solidarnej Polski i minister odpowiedzialna za pomoc międzynarodową

· Edward Siarka, poseł Solidarnej Polski

· Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Program pilotażowy

Dziennikarz tvn24.pl dotarł także do jednego z protokołów komisji, która decydowała o przyznaniu konkretnym Ochotniczym Strażom Pożarnym dotacji. Odbyło się 22 listopada ubiegłego roku, a samo ministerstwo taki pomysł na rozdzielanie pieniędzy określało wtedy jako "program pilotażowy".

Cały dokument liczy sobie cztery strony, a jako "ekspert zewnętrzny" wystąpił w nim poseł Solidarnej Polski Edward Siarka. Jest on zarazem przewodniczącym małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

"Poseł Edward Siarka przedstawił rekomendacje wraz z uzasadnieniem dla przyznania pozostałego sprzętu oraz pojazdów, które stanowią załącznik nr 2 do protokołu. Zespół jednomyślnie poparł propozycje eksperta. Łączna kwota dotacji wynosiła 9 milionów 926 tysięcy" - napisano w protokole z prac komisji, w której brali udział wyłącznie pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości.

25 milionów dla CBA. Dzięki zmianom wprowadzonym przez PiS Centralne Biuro... czytaj dalej » - Siarka przynajmniej zna się na ochotniczych strażach. Reszta polityków nie miała żadnego pojęcia, ale takie były decyzje kierownictwa resortu, by to oni dzielili środki - mówi nam urzędnik ministerstwa, prosząc o zachowanie anonimowości.

Dla blasku fleszy

"Z uwagi na decyzję Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry dotyczącą podpisania umów na przyznanie dotacji na zakup pojazdów w dniu 23 listopada 2017 roku w Krakowie, zobowiązano referentów do przygotowania w pierwszej kolejności umów dla tych dotacji" - zanotowała protokolantka.

Uroczystość z udziałem samego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i "eksperta zewnętrznego" posła Solidarnej Polski Edwarda Siarki odbyła się w Krakowie. W blasku fleszy szeroko informowały o niej media lokalne i centralne.

Fragment oficjalnego protokołu z dzielenia środków z Funduszu Sprawiedliwości

Pierwsi na miejscu wypadków

Taki "pilotażowy" sposób rozdzielenia dotacji powtórzył się jeszcze kilka razy. Wtedy, gdy "ekspertami zewnętrznymi" byli wiceminister Patryk Jaki, który brał udział w dzieleniu dotacji dla OSP na Opolszczyźnie, czy poseł tej samej partii ze Śląska i zarazem wiceminister Michał Wójcik.

- 7,5 miliona przekazujemy na śląskie Ochotnicze Straże Pożarne - mówił na specjalnie zorganizowanej konferencji sekretarz stanu Michał Wójcik. A dyrektor generalny resortu wyjaśniał: - To strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscach wypadków, to oni niosą pomoc jako pierwsi.

Źródło: Jacek Bednarczyk/PAP Zbigniew Ziobro i Edward Siarka na uroczystości podpisania umów na przekazanie środków dla samorządów i strażaków OSP w Krakowie

Jeden spoza Solidarnej Polski

Jedynym politykiem spoza Solidarnej Polski, który dzielił środki dla konkretnych Ochotniczych Straży Pożarnych był młody poseł Bartłomiej Wróblewski wybrany w Wielkopolsce z list PiS.

- To zdolny prawnik, członek komisji sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro musi się z nim liczyć, również dlatego, że Wróblewski może być jego następcą w resorcie - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl polityk z obozu Zjednoczonej Prawicy.

Co ciekawe, gdy politycy Solidarnej Polski i poseł PiS rozdzielili pieniądze w swoich województwach, resort zmienił zasady działań komisji. "Od marca 2018 roku, gdy udało się podpisać umowę z Państwową Strażą Pożarną, zespół przy okazji kolejnych naborów zaprasza do współpracy ekspertów ze straży" - brzmi odpowiedź biura prasowego resortu.

Korupcja polityczna?

Były minister sprawiedliwości i polityk opozycji Marek Biernacki komentuje: - To nie pierwsze kontrowersje związane z dysponowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Coraz częściej służą one osiąganiu politycznych celów a nie statutowych, czyli pomocy ofiarom przestępstw. Teraz do promocji własnej osoby w okręgu wyborczym - mówi.

Wicepremier: każde państwo ma skłonność do marnotrawstwa pieniędzy Analiza wydatków... czytaj dalej » W listopadzie ubiegłego roku na łamach tvn24.pl ujawniliśmy, że największą dotację otrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Ostatecznie dotacja sięgnęła 25 milionów, a służba antykorupcyjna przeznaczyła je na wydatki operacyjne.

- CBA nie miało prawa brać środków z innych źródeł, niż budżet państwa. Przyjmując te pieniądze służba wykluczyła się z możliwości sprawdzania jak politycy dysponują funduszem sięgającym ponad dwieście milionów. To wygląda jak łapówka - komentuje były szef CBA Paweł Wojtunik.

Równie surowi byli kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, gdy w tym roku opublikowali wyniki kontroli budżetu państwa. Uznali, że służba antykorupcyjna złamała prawo, przyjmując pieniądze z innego źródła niż bezpośrednio z budżetu państwa.

Co będzie następne, wezmą pieniądze z kontrolowanych Urzędów Marszałkowskich, a może korporacji robiących interesy z państwem? - mówili inspektorzy NIK, gdy posłom przedstawiali wyniki ustaleń.