"Kibole, antysemici, homofobia - nic nowego. Tragedią jest władza, która jest ich patronem. Wszyscy przyzwoici Polacy, niezależnie od poglądów, muszą powiedzieć: dość przemocy!" - zaapelował na Twitterze Donald Tusk. W reakcji na zajścia podczas Marszu Równości w Białymstoku liderzy partii lewicowych zaprosili na "Marsz przeciwko przemocy". Z kolei Beata Szydło oceniła, że "Polska jest krajem, w którym każdy może czuć się bezpiecznie".

"Nie ma przyzwolenia na chuligańskie zachowania". Kilkadziesiąt zatrzymanych po marszu w Białymstoku W sobotę ulicami... czytaj dalej » W sobotę po południu ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Równości. Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kibice, policja musiała użyć gazu. W uczestników rzucano kamieniami, jajkami i petardami. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński poinformował, że zatrzymanych zostało 25 osób.

Marsz Równości w Białymstoku. Próby zakłócenia i interwencje policji >>>

"Dość przemocy!"



W reakcji na zajścia podczas Marszu Równości w Białymstoku przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał Polaków do zaprzestania przemocy.

"Kibole, antysemici, homofobia - nic nowego. Tragedią jest władza, która jest ich patronem. Wszyscy przyzwoici Polacy, niezależnie od poglądów, muszą powiedzieć: dość przemocy!" - napisał na Twitterze.



Lewica Razem, SLD i Wiosna zorganizują w sobotę "Marsz przeciwko przemocy"

Z kolei liderzy partii: Lewicy Razem Adrian Zandberg, SLD Włodzimierz Czarzasty oraz Wiosny Robert Biedroń, zaprosili na "Marsz przeciwko przemocy", który zorganizują w najbliższą sobotę w Białymstoku.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej przed Sejmem Adrian Zandberg ocenił, że w sobotę w Białymstoku stało "coś bardzo, bardzo złego". - Doszło do scen przemocy na ulicach miasta, niewinni ludzie, pokojowi demonstranci, uczestnicy Marszu Równości byli ofiarami przemocy, wyzwisk, urządzono na ulicach Białegostoku regularne polowania na ludzi - wyliczał.

Lider Lewicy Razem podkreślił, że "Polska jest naszym wspólnym krajem". - Wszyscy mamy prawo do pokojowego demonstrowania, wszyscy mamy prawo do tego, żeby mówić o swoich poglądach, wszyscy mamy prawo do tego, żeby czuć się u siebie. Bo Polska jest nasza wspólna - oświadczył. Policja szuka tych mężczyzn po wydarzeniach w Białymstoku Podlaska policja... czytaj dalej »

Zandberg przekonywał, że gdy w życiu publicznym pojawia się przemoc, "to są tylko dwie strony i można albo stanąć po stronie tych, którzy biją, albo stanąć w obronie tych, którzy są bici".

- My, Lewica, nie mamy w tej sprawie żadnych wątpliwości, żadnych wahań. Żeby wyrazić naszą pełną solidarność z uczestnikami i uczestniczkami marszu równości w Białymstoku, żeby zapewnić, że stoimy razem z nimi, ale też, żeby powiedzieć, że chcemy w najbliższych dniach pokazać bardzo jasno, że nie ma zgody na przemoc, że nie ma zgody na to, żeby polskie życie publiczne zatruwała nienawiść, która prowadzi do takich strasznych scen, jak te, które widzieliśmy w Białymstoku - powiedział.

Gdyby w Polsce rządziła Lewica, to "nie doszłoby do tego"

Robert Biedroń przekonywał, że za kilka miesięcy "będziemy mogli dokonać jasnego wyboru - albo stoimy biernie i przyglądamy się przemocy, (...) albo budujemy wspólnotę, budujemy dom, który nazywa się Polska i nikogo z tego domu nie wyrzucamy, nie dyskryminujemy, nie wykluczamy".

Lider Wiosny zapewniał, że gdyby w Polsce rządziła Lewica, to "nie doszłoby do tego, do czego doszło w sobotę w Białymstoku". Według niego "policja i organy państwa" nie spełniły tam swojej roli, a szefowa MSWiA Elżbieta Witek "zawiodła jako minister odpowiedzialna za nadzór nad organami ścigania".

Szydło: Polska jest krajem, w którym każdy może czuć się bezpiecznie

W niedzielę europosłanka Beata Szydło podsumowując mijającą kadencję rządów jej ugrupowania, podkreśliła, że obecnie Polska jest krajem, w którym każde może czuć się bezpiecznie. - Zawsze słynęliśmy z tolerancji, szacunku do innych i niech tak dalej będzie i nie pozwólmy na to, żeby w Polsce był brak tolerancji czy szacunku. Każdy przejaw takich aktów piętnujmy i one muszą być stanowczo potępiane - powiedziała Szydło.

Jak dodała, nie może tak być, że ktoś nie czuje się bezpieczny ze względu na to, że ma takie czy inne przekonania lub poglądy. - Jesteśmy krajem, który docenia i szanuje innych. Bardzo często tego szacunku, tolerancji dla innych w Europie brakuje. Pokażmy całej Europie, że to jest możliwe - zaapelowała.