"Instytucje państwa podległe politykom PiS to inkubatory nienawiści"

Asystent sędziego z szubienicą

09.03 | Szubienice dla europosłów Platformy Obywatelskiej, a za jedną z nich Jakub K. To asystent sędziego, który trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości. I wtedy też z szubienicą trafił do Katowic razem z kolegami narodowcami. Śledztwo w tej sprawie toczy się wolno. Bardzo szybko za to od Jakuba K. odcięto się i w sądzie, i w ministerstwie.

