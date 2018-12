"Konwencja PiS to był obraz potykania się władzy o własne nogi"

- Przekaz konwencji PiS był pusty i obły - oceniła sobotnią konwencję PiS szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer. Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) stwierdził, że podczas konwencji "zabrakło odniesienia do palących problemów społecznych". Natomiast Jakub Stefaniak z PSL w słowach prezesa Jarosława Kaczyńskiego dostrzegł oznaki tego, że "rodzi nam się taki PZPR bis".

W sobotę w Szeligach pod Warszawą odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W jej trakcie przemawiali m.in.: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski - Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Kaczyński: nasi oponenci tolerują zło i to w wielkiej skali Nasi oponenci nie... czytaj dalej »

Lubnauer: przekaz pusty i obły

Przebieg spotkania PiS oceniali politycy opozycji.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer uznała, że "przekaz konwencji PiS był pusty i obły".

- Dużo było haseł, że będziemy zarabiać jak obywatele krajów zachodniej Europy, ale to już było, i to wiele razy. Było krytykowanie i straszenie Platformą Obywatelską, ale to też stały element przekazu PiS - podkreśliła Lubnauer.

Według niej PiS działa zgodnie z zasadą: "diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni".

- PiS mówi niby dobrze o UE, ale przeciw Polsce na skutek ich polityki uruchomiono artykuł 7, a rząd wykonuje wiele działań skierowanych przeciw Unii Europejskiej. Zatem praworządność u Prawa i Sprawiedliwości oznacza dokładnie coś odwrotnego. Słowem często poruszanym podczas konwencji była modernizacja, podczas gdy inwestycje rekordowo zwolniły w ubiegłym roku - uznała.

- Oni są w tym wszystkim niewiarygodni. Gdybym miała to podsumować, to Morawiecki pokazał, że on naprawdę wierzy, że tak jak w przypadku reklamy z Chuckiem Norrisem, Polacy są tak głupi, że to kupią - powiedziała Lubnauer.

Neumann o konwencji PiS: widać zjazd po równi pochyłej - Wystąpienia... czytaj dalej » Oceniła, że konwencja "była działaniem ratunkowym, bo nawet CBOS wskazuje, że społeczeństwo zauważyło sprawę afery KNF". - PiS, wiedząc, że ma kryzys, postanowiło przykryć go pięknymi dekoracjami i pustosłowiem - podkreśliła szefowa Nowoczesnej.



- Konwencja PiS to był obraz trwania i potykania się władzy o własne nogi. (...) Ta konwencja była próbą zamaskowania tego, że władza buksuje w miejscu, jak samochód, który wpada w błoto - oceniła Lubnauer.

"Zabrakło odniesienia do palących problemów społecznych"

Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15 wyraził opinię, że "podczas konwencji zabrakło odniesienia się do palących problemów społecznych, braku podwyżek w budżetówce". W tym kontekście wymienił trwające od poniedziałku protesty pracowników sądów, którzy domagają się wyższych płac. - Za chwilę będą kolejne grupy szły na L4 - stwierdził wiceszef klubu Kukiz'15.

Odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że rząd po raz kolejny wyciąga rękę do konkurentów politycznych, zaprasza do współpracy dla dobra Polski.

"Znakiem rozpoznawczym waszych rządów jest kłamstwo" - Zamienić rząd... czytaj dalej » - Przy każdym projekcie, który ja składam, występuję z prośbą o współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Na 10 tego typu projektów, które złożyłem, w dwóch przypadkach rzeczywiście była współpraca - powiedział Rzymkowski.

Nawiązał również do zapowiedzi złożonej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, że są projekty zmian, zmierzające do tego, by przyspieszyć bieg postępowań sądowych.

- Trzy lata zajęło rządowi przygotowanie nowelizacji, która rzeczywiście może być reformą wymiaru sprawiedliwości. Ale jak Tomasz - jak nie dotknę, nie uwierzę, muszę zobaczyć ten projekt - powiedział poseł Kukiz'15.

"Rodzi nam się taki PZPR bis"

Podczas sobotniej konwencji Jarosław Kaczyński mówił, że "Prawo i Sprawiedliwość musi stać się partią marzeń Polaków".

Oglądaj Wideo: tvn24 Kaczyński: nasza partia musi się stać partią marzeń Polaków

Do tych słów odniósł się Jakub Stefaniak z PSL.

- Fajnie by było. Jeśli chcą iść tą drogą, to bardzo się cieszę. Być może to jest dobry trop, żeby PiS stało się partią abstrakcyjną - stwierdził. Dodał, że dla PiS druga kadencja powinna pozostać właśnie w sferze marzeń.

Miller: w PiS mają świadomość, że misja premiera Morawieckiego się nie udała Obserwując... czytaj dalej » - Jak słyszałem Kaczyńskiego, to stwierdzam, że rodzi nam się taki PZPR bis. Te wątki, które raczył poruszyć szanowny pan prezes, cudownie wpisywały się w retorykę Władysława Gomułki: partia, która jest przewodnią siłą narodu, wrogowie polityczni - zauważył rzecznik PSL.

Przywołał najnowszy sondaż CBOS, według którego rząd odnotował w ciągu ostatniego miesiąca spadek poparcia o 8 pkt. proc. (obecnie 34 proc.) i poparcie to jest najmniejsze, odkąd premierem został Morawiecki. - Skoro w rządowym CBOS-ie spada poparcie, to widać, że w partii musi być duża panika - stwierdził Stefaniak.

Według niego Morawiecki mówił podczas sobotniej konwencji dokładnie to samo, co w piątek w Sejmie podczas dyskusji nad wotum zaufania oraz wotum nieufności. - Zaczyna się powtarzać, widać, że nie ma zupełnie pomysłu na to, jak przemawiać do ludzi - ocenił rzecznik PSL. Odnosząc się do słów Morawieckiego, że w Polsce bije serce Europy, powiedział: "Bije, ale nie pełną piersią, tylko smogiem".

Pytany, co myśli o twierdzeniu premiera, że Polska jest przykładem dla Europy, Stefaniak odparł, że jeśli już, to "przykładem tego, czego nie robić". - Jak w soczewce skupiamy wszystkie złe rzeczy, które kraj członek Unii Europejskiej może robić. To jest być może jakaś zasługa Morawieckiego, ale myślę, że niekoniecznie o to Polakom chodzi - dodał.