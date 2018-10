"Nie wierzę w przypadek, że to akurat z resortu sprawiedliwości wyciekły taśmy"

Video: tvn24

Mazurek: trzeba mocnego uderzenia w najsilniejszego...

11.10 | W ujawnionym przez Onet fragmencie nagranej rozmowy w "Sowie i Przyjaciołach" Morawiecki, ówczesny prezes banku BZ WBK komentował reklamę banku z Chuckiem Norrisem. Powiedział wówczas: "Ludzie są tacy głupi, że to działa. Niesamowite". - W mojej ocenie to było odniesienie się do reklamy z Chuckiem Norrisem, o którym dowcipy wszyscy znamy. Ale tak naprawdę to jest to o czym powiedział szef sztabu. Trzeba uderzenia w najsilniejszego człowieka, który jest twarzą kampanii, na którego spotkania przychodzą tłumy, który jest dobrze odbierany, za którego Polska ma dobre wskaźniki gospodarcze - skomentowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

