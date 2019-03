"Zachowanie premiera Morawieckiego to czysta ucieczka od problemu"





»

To jest oczywiście sytuacja skandaliczna, że premier nie chce spotkać się z nauczycielami - ocenił w poniedziałek poseł PO Mariusz Witczak. Jego partyjny kolega Cezary Tomczyk przekonywał, że "PiS podejmuje dialog tylko wtedy, kiedy uważa, że mu się to z punktu widzenia wyborczego opłaca". Poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej podkreślał, że to "ostatni moment, żeby rzeczywiście Związek wywalczył słuszne wynagrodzenia dla nauczycieli". Z kolei europoseł PiS Ryszard Czarnecki zaapelował do prezesa ZNP Sławomira Broniarza, "aby jednak rozmawiał z kierownictwem resortu edukacji narodowej".

W sobotę szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówiąc o zapowiedzianym strajku w oświacie, przypomniał między innymi, że w kompetencji nauczycieli, rad pedagogicznych, leży klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów. Dodał, że jest to "potężny oręż w rękach nauczycieli".

Broniarz w niedzielę w rozmowie z reporterem TVN24 przeprosił za te słowa. Jak tłumaczył, jego wypowiedź była "próbą obudzenia i otrzeźwienia pani minister Anny Zalewskiej i rządu".

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do związków zawodowych nauczycieli o "ostudzenie emocji". Przekonywał też, że rząd stara się poprzez prowadzony od kilku miesięcy dialog ze środowiskami związków zawodowych nauczycieli dojść do porozumienia i konsensusu. W poniedziałek politycy w Sejmie odnieśli się do jego słów.

Meysztowicz: ostatni moment na wywalczenie słusznego wynagrodzenia dla nauczycieli

Morawiecki o "szantażu moralnym" w wykonaniu Broniarza. Szef ZNP odpowiada Nie powinno... czytaj dalej » - Sami nauczyciele w ramach tego protestu powinni też się zastanowić, jak zapobiec temu, żeby ofiarami sporu z rządem nie padły dzieci, nie padli uczniowie. Myślę, że ta odpowiedzialność po stronie nauczycieli jest - ocenił Jerzy Mesztowicz z Nowoczesnej.

Jak jednak zastrzegł, "jeżeli nie będzie rzeczywiście twardego stanowiska, to rząd po raz kolejny ogra Związek (Nauczycielstwa Polskiego) i obieca coś, a wiadomo, że później te obietnice mogą być już niezrealizowane".



- To jest ostatni moment, żeby rzeczywiście Związek wywalczył słuszne wynagrodzenia dla nauczycieli - podkreślił.

"Zachowanie premiera Morawieckiego to jest czysta ucieczka od problemu"

Poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak podczas konferencji w Sejmie mówił, że "to jest oczywiście sytuacja skandaliczna, że premier nie chce spotkać się z nauczycielami, którzy mają naprawdę na tle wszystkich podwyżek, które się odbywały na przestrzeni ostatnich lat, bardzo niskie wynagrodzenia".

- Za rządów Platformy Obywatelskiej podnosiliśmy regularnie płace nauczycielom. I to odbywało się nawet wtedy, kiedy był światowy kryzys ekonomiczny, który również dotknął Polskę - stwierdził.

- Zachowanie premiera Morawieckiego to jest czysta ucieczka od problemu. PiS w ogóle ze swoimi obietnicami ma jakiś problem, bo dopiero teraz liczy pieniądze podatników i nie wie, w jaki sposób te pieniądze w budżecie podzielić. I tym bardziej nie ma najmniejszej dobrej woli, żeby rozmawiać z nauczycielami, taką podwyżkę nauczycielom dać - dodał Witczak.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Zachowanie premiera Morawieckiego to jest czysta ucieczka od problemu"

Z kolei Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej wskazał, że "PiS w kampanii wyborczej w 2015 roku obiecywał, że będzie nawiązywał dialog z każdą grupą, która w Polsce protestuje".



- Dzisiaj możemy jasno stwierdzić, że PiS słyszy, ale nie słucha, że ten dialog jest fikcją - ocenił.



Jego zdaniem, "nie ma dialogu z nauczycielami, nie ma dialogu z innymi grupami społecznymi, które w Polsce protestują".



- PiS podejmuje dialog tylko wtedy, kiedy uważa, że mu się to z punktu widzenia wyborczego opłaca - zaznaczył.

Oglądaj Wideo: tvn24 Tomczyk: dialog rządu z nauczycielami jest fikcją

"Apeluję do prezesa ZNP, aby jednak rozmawiał z kierownictwem resortu"

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki przekonywał, że "obowiązkiem prezesa ZNP jest negocjować, nawet twardo i ostro".

Na pytanie, dlaczego premier nie spotkał się do tej pory z nauczycielami, odpowiedział: - Jeżeli prezes ZNP na kilkanaście spotkań kierownictwa jego Związku z kierownictwem resortu edukacji narodowej, zjawił się raptem na jednym, jednym jedynym, to oznacza, że tej woli dialogu, woli negocjacji nie ma i że chodzi o jakąś rozgrywkę polityczną".



- Apeluję do prezesa ZNP, aby jednak rozmawiał z kierownictwem resortu edukacji narodowej, bo nieobecni nie mają racji i uważam, że to źle dla nauczycieli, że pan prezes Broniarz uchyla się od rozmów z rządem - ocenił. Zdaniem Czarneckiego "te rozmowy mogą być ostre, mogą być twarde, ale powinny z jego strony być".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Apeluję do prezesa ZNP, aby jednak rozmawiał z kierownictwem resortu"

Nauczyciele zdecydują o strajku

Broniarz przeprasza za wypowiedź o "potężnym orężu w rękach nauczycieli" Nie było moim... czytaj dalej » Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez ZNP w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych.

Jeśli taka będzie wola większości pracowników oświaty, wyrażona w referendum, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. 6 maja mają się rozpocząć matury.