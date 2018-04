"Będziemy tutaj czekać na osoby decyzyjne. Mam nadzieję, że się z nami zmierzą"





»

Wszyscy doskonale wiedzą, że oczekujemy tutaj na osoby decyzyjne - podkreśliła Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, który od środy prowadzi protest w Sejmie.

Od środy w Sejmie trwa protest Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, który domaga się między innymi dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Rodzice zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz prezesa PiS.



"Zostajemy w Sejmie do skutku". Protest rodziców dzieci niepełnosprawnych Odwieszamy... czytaj dalej » Resort rodziny, pracy i polityki społecznej zaprosił protestujących na spotkanie w środę o godz. 19 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

Zaproszenie, z którego protestujący nie skorzystali, zostało ponowione. MRPiPS zaproponowało kolejne spotkanie w czwartek o godzinie 10. Rodzice również z niego nie skorzystali, ponieważ czekają na wizytę w Sejmie najważniejszych osób w państwie. To z nimi chcą rozmawiać o swoich propozycjach.

"Oczekujemy tutaj na osoby decyzyjne"

- Na spotkanie [w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" - red.] nie idziemy tylko z jednego względu: od wczoraj doskonale wszyscy wiedzą, że oczekujemy tutaj na miejscu na osoby decyzyjne, czyli na premiera [Mateusza - red.] Morawieckiego i prezesa [Jarosława - red.] Kaczyńskiego. To są osoby, które będą mogły podjąć konkretne decyzje, spełnić nasze postulaty - powiedziała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.



- Były już rozmowy z panem (Krzysztofem - red.) Michałkiewiczem (wiceminister w MRPiPS - red.], były wspólne protesty z panią Elżbietą Rafalską, gdzie stała z nami ramię w ramię na protestach i obiecała pomóc, jak dojdą do władzy. To wszystko już było - podkreśliła Hartwich i dodała, że to Sejm jest "godnym miejscem na dialog".



- My dzisiaj jesteśmy głosem naszych dzieci niepełnosprawnych, zależnych, po osiemnastym roku życia. To są osoby na wózkach, to są osoby upośledzone, to są osoby niewidome, to są dzieci z zespołem Downa i one nie zaprotestują - podkreśliła.

"Nie można mówić o wyrównywaniu różnic"

W czwartkowe przedpołudnie protestujący pojawili się na konferencji prasowej z udziałem posłanek Joanny Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej i Agnieszki Ścigaj klubu Kukiz'15.

- Nie można mówić o wyrównywaniu różnic, nie można mówić o wyrównywaniu szans, nie można mówić o żadnej "piątce Morawieckiego", bo nie ma jak zaczynać tych liczb, jak jedynką jest to, żeby pan Morawiecki pojawił się tutaj i powiedział, że te ustawy natychmiast zostaną procedowane - mówiła Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz'15, nawiązując do propozycji programów społecznych, które premier Morawiecki przedstawił podczas sobotniej konwencji samorządowej PiS.

Oglądaj Wideo: tvn24 Agnieszka Ścigaj o proteście rodziców dzieci niepełnosprawnych

Natomiast Joanna Scheuring-Wielgus przypomniała, że podczas kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda w 2015 roku obiecywał pomoc dla osób niepełnosprawnych.

- Też mówił o tym w swoim expose tutaj w Sejmie, że osoby niepełnosprawne będą traktowane przez prezydenta Andrzeja Dudę priorytetowo. Pani Agata Duda, małżonka pana prezydenta Dudy, otrzymała przecież nagrodę za to, że wspiera osoby niepełnosprawne i tutaj naprawdę wszystkie ręce powinny być położone na pokład - dodała posłanka Nowoczesnej.

Powiedziała, że wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych nie powinno być przedmiotem sporu politycznego. - Tu nie chodzi o to, z jakiej jesteśmy partii. Chodzi o to, żeby pomóc niecałym 300 tysiącom rodzin - dodała Scheuring-Wielgus.

Oglądaj Wideo: tvn24 Joanna Scheuring-Wielgus o proteście rodziców w Sejmie

"Wsparcie dla osób niepełnosprawnych powinno być większe"

Do protestujących wyszedł również poseł i polityk obozu Zjednoczonej Prawicy Arkadiusz Mularczyk.



Powiedział w czwartek dziennikarzom, że "miał intensywne spotkania ze środowiskiem (protestujących rodziców osób niepełnosprawnych) w kadencji 2011-2015".

- To były dziesiątki konferencji prasowych, one się nie przebijały do mediów, media nie były zainteresowane tym protestem - stwierdził.

- Jestem przekonany, że to wsparcie dla osób niepełnosprawnych powinno być dla państwa większe - mówił poseł do protestujących.

W 2014 roku rodzice wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi również prowadzili protest okupacyjny. Domagali się wtedy między innymi podwyższenia świadczeń oraz tego, by ich całodobowa opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi traktowana była przez państwo jako zawód.

Oglądaj Wideo: tvn24 Arkadiusz Mularczyk rozmawiał z protestującymi